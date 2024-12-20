我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

日銀利率不動 評估川普衝擊 市場料日圓摜破160

編譯陳苓／綜合報導
日本銀行（央行）19日決定利率不變，總裁植田和男暗示，可能等待更久再升息，日圓聞訊貶破157兌1美元。（路透）
日本銀行（央行）19日決定利率不變，總裁植田和男暗示，可能等待更久再升息，日圓聞訊貶破157兌1美元。（路透）

日本銀行（央行）19日決定利率不變，總裁植田和男並暗示，有可能等待更久再升息。外界估計1月升息機率減低，日圓聞訊貶破157兌1美元，部分人士更押注，日圓將在明年初摜破160。

彭博資訊報導，日銀政策委員會一如預期，宣布基準利率維持在0.25%。植田在會後表示，日銀決定升息前，需要更多關於日本薪資及美國總統當選人川普新政的資訊。

日銀表示利率按兵不動後，日圓應聲走貶。植田在隨後召開記者會時的說法，讓貶勢擴大，一度跌破157大關，寫7月來新低。與此同時，日本公債殖利率應聲下跌。

植田表示，整體薪酬狀況到了3或4月應會更明朗，日銀也需要時間評估川普政策的全面衝擊。但他同時指出，無須等到所有資訊到齊再做決定。

他的發言提到3、4月，又未明確暗示會在1月升息。交易員估計，這表示日銀有可能較晚升息，等到3月再行動。

前日銀官員熊野英生說，川普政策有高度不確定性，植田大概不想被綁住手腳，但他模稜兩可的說法，也許有高昂代價，投機者把他的說法當成對日圓走貶大開綠燈。

報導指出，植田接任總裁後，一直想讓貨幣政策正常化，19日的言論看來想強調動手前須評估更多數據，似乎想避免畫地自限。整體來說，日銀未來利率走勢仍不明確，日銀下次政策會議在1月24日結束，適逢川普就職後四天，不確定性仍高。儘管日銀說不會在金融市場不穩時升息，但日圓續貶，可能足以迫使央行採取行動。

熊野說：「我仍認為1月有可能升息，但3月也並非毫無機會。」

另一方面，鷹派的日銀委員田村直樹在本次會議中，反對利率不變，並提議升息1碼，儘管遭到否決，仍顯示日銀可能選擇在下月升息。

日銀同時發布報告，回顧過去25年政策，文中寫道前任總裁黑田的大規模政策試驗，有其好處，但應考慮到相關代價。非常規的貨幣寬鬆措施有許多副作用，不適合作為降息等傳統工具的替代品。

升息 殖利率 川普

上一則

Fed鷹式轉向釋4訊息 降息門檻更高 寬鬆行動近終點

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

眾院否決川普支持的臨時開支法案 聯邦政府21日恐關門

眾院否決川普支持的臨時開支法案 聯邦政府21日恐關門
川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」

川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」
ICE已短缺2.3億 川普大規模遣返預算哪來？

ICE已短缺2.3億 川普大規模遣返預算哪來？
喬州檢察官威利斯被撤銷資格 不得經手川普選舉干預案

喬州檢察官威利斯被撤銷資格 不得經手川普選舉干預案

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事