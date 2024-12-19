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2024債券之年 全球債券基金進帳逾6000億美元創新高

編譯陳苓／綜合報導
通膨降溫促使投資人鎖定相對高檔的殖利率，造就「債券之年」。（路透）
通膨降溫促使投資人鎖定相對高檔的殖利率，造就「債券之年」。（路透）

公債殖利率站上數十年來最高點，引發全球債券基金的吸金狂潮，今年來資金流入金額改寫空前新高，突破6,000億美元大關，也讓2024成了「債券之年」。

據金融數據公司EPFR的統計，已開發和新興市場債券基金到12月中旬為止，總計流入6170億美元，超過2021年全年的5000億美元，可望刷新歷史紀錄。

通膨降溫讓各國央行得以降息，促使投資人鎖定相對高檔的殖利率，造就了「債券之年」，今年來表現遠優於2022年的大失血2500億美元。債券殖利率和價格呈反向走勢，央行降息會推升債券價格。

儘管洲際交易所（ICE）的美國銀行全球債券指數，今年報酬平平，約在2%左右，但去年底殖利率衝破4.5%，為2008年來之最。

投資人特別青睞被動式ETF，Morningstar Direct數據顯示，這種ETF到11月底為止進帳3,500億美元，可望締造年度紀錄。兩大被動式基金業者貝萊德（BlackRock）和先鋒集團（Vanguard）隨之受惠，貝萊德的iShare固定收益ETF，在1~10月底間吸金1,110億美元；先鋒的債券基金估計進帳1200億美元，多數流向ETF等指數型業務。

以主動管理聞名的品浩（PIMCO），今年也表現突出。晨星指出，品浩債券基金流入約460億美元。

不只債券吸金，今年迄今股票基金進帳6,700億美元；貨幣市場基金更流入1兆美元以上。

美股迭創新高，據美國銀行（BofA）訪調，基金經理人12月的美股配置創歷來新高、淨加碼36%。與此同時，經理人資產管理規模的現金水位，從4.3%降至3.9%，為2021年6月來最低。

經理人的現金配置三個月來第二次跌破4%門檻，美銀策略師哈奈特指出，這倒觸發了反向的賣出訊號，原因是資金極度集中於股票，沒剩多少現金能推高走勢。

賣訊浮現之際，正值美股今年來報酬遠超預期，華爾街預料2025年將持續上攻。策略師平均估計，標普500指數從本月16日收盤到明年底為止，將再漲10%以上。

然而，要是明年表現一如今年，2025年報酬可能遭到嚴重低估。標普500指數17日收在6,050.61點，今年來勁揚27%，表現遠勝最多頭分析師的年終目標價5200點。不過道瓊工業指數連九日走低，寫1970年代以來持續最久的連跌紀錄。

債券 殖利率 美股

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