震撼汽車界 Honda、Nissan傳協商合併

日本兩大汽車公司本田（Honda Motor）和日產（Nissan Motor）傳出將展開合併協商，圖為3月時兩家公司宣布合作，左為日產執行長內田誠，右為本田執行長三部敏宏。(路透)

根據日經新聞周二（17日）報導，日本兩大汽車公司本田 （Honda Motor）和日產（Nissan Motor）將展開合併協商，這樁交易最終可能擴大至包含三菱汽車。

汽車製造業者近幾個月來強化彼此關係，原因是面臨來自特斯拉 和陸廠的激烈競爭，而且歐美需求停滯，加劇傳統車廠的壓力。

英國金融時報報導，若本田與日產和合併，將創造出規模520億美元的日本巨擘。一位知情人士透露，兩家公司的協商尚處於早期階段，而且擔心可能在日本引發政治反對，因為兩大知名車廠合併，可能導致大幅裁員。

本田和日產周二發表完全相同的聲明，並沒有證實日經的報導，僅說「報導內容並非是各自公司所宣布的」。它們在各自的聲明中表示：「正如今年3月所宣布，本田和日產正在研究未來合作的各種可能，充分利用彼此的優勢。」它們也說，將在合適的時機向股東通知最新情況。

此外，日產的大股東法國車廠雷諾表示沒有相關資訊，不願置評。

日產和本田是在3月宣布將聯手開發電動車 ，接著隨著川普即將重返白宮，汽車產業充滿不確定之際，兩家業者加深了協商。

與法國雷諾有交叉持股結構的日產汽車今年股價崩跌40%，市值為82億美元。本田的市值為440億美元。兩家公司若結合，會是飛雅特克萊斯勒與PSA在2021年締造520億美元合併案、創造Stellantis以來汽車產業最大規模合併案。

根據日經報導，本田與日產汽車正尋求在單一控股公司底下營運，預期兩家公司很快將為新合併的實體簽署一份合作備忘錄（MOU）。此外，本田和日產還尋求將三菱汽車納入控股公司，日產是三菱汽車的最大股東，持有24%的股份。三菱的主管沒有立即發表回應。

過去一年來，特斯拉和比亞迪 等陸廠發動的電動車價格戰，加劇了車廠在新一代汽車虧損的壓力。本田、日產因而承壓，想辦法削減成本、加速車款開發，而合併是朝這方向邁進的重要一步。

本田和日產分別是日本第二和第三大車廠，僅次於豐田 。兩家業者在中國大陸的市占率一直下滑。在中國， 11月的電動車銷量達到127萬輛，占全球電動車銷量的近70%。

兩家公司在2023年的全球銷量合計為740萬輛，但正在應付電動車廠帶來的挑戰，尤其是在中國，當地由比亞迪和其他車廠遠遠領先。同期間，通用和福特汽車已經減緩投資電動車，因為高利率、充電設施不足阻礙了電動車的採用。