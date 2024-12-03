6小時鬧劇 南韓凌晨解除戒嚴 韓元和iShares MSCI南韓ETF跌幅縮

南韓周二宣布戒嚴至周三凌晨取消。圖為一名國會職員噴滅火器阻擋士兵進入國會大廳。（美聯社）

南韓 總統尹錫悅在宣布戒嚴 大約六小時後，於凌晨撤銷了戒嚴令。南韓參謀長聯席會議表示，為了執行戒嚴而調動的部隊已返回基地。但這場政治鬧劇震撼了市場。反對派議員加劇了對尹錫悅的批評，有些人甚至威脅要提出彈劾總統的議案。

尹錫悅於周二晚間突然宣布戒嚴，以打擊「反國家勢力」，但憤怒的國會議員拒絕這項法令，190名議員一致投票要求解除戒嚴。

根據南韓法律，如果超過半數的國會議員要求解除戒嚴，總統必須立即解除。尹錫悅內閣在凌晨4時30分通過了結束戒嚴的議案。為執行戒嚴令而調動的部隊已經回到基地。

先前傳出戒嚴時，iShares MSCI南韓ETF在紐約交易中最初下跌3%。韓元兌美元貶值約2%。在國會決定推翻尹錫悅的命令後，ETF和韓元都脫離了低點。

在宣布戒嚴的聲明裡，尹炳世提到反對黨使國家容易受到北韓的威脅。根據華爾街 日報報導，他還說控制國會的反對黨挾持國家為「人質」，形容他的預算案和其他法案遭到否決是威脅國家的憲法秩序。

目前並沒有任何報導指出他在發表上述聲明時，南韓受到新的軍事威脅。白宮表示，在宣布戒嚴前沒有收到任何通知。