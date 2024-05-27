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每年90億美元 日本科技集團軟體銀行砸大錢攻AI

編譯陳律安／綜合報導
FT報導，軟銀創辦人孫正義正在物色可能的交易對象，以支持旗下的安謀公司（Arm）。（路透）
FT報導，軟銀創辦人孫正義正在物色可能的交易對象，以支持旗下的安謀公司（Arm）。（路透）

日本科技集團軟體銀行（SoftBank）在保留銀彈以追求更大規模的交易之際，正準備承諾，每年以近90億美元投資人工智慧（AI），加速歷來最激進的轉型步調。

英國金融時報（FT）報導，軟銀創辦人孫正義一直在宣揚他對AI的信念、以及軟銀轉型的必要性，目前他正在物色可能的交易對象，以支持旗下的安謀公司（Arm）。

在孫正義表示準備展開「反擊」後，軟銀在之後12個月內的投資與承諾金額已暴增一倍多至89億美元。軟銀表示，若找到合適的重磅交易對象，準備維持、甚至超越這個投資規模。

軟銀財務長後藤芳光說：「原則上，我們將在投資活動方面維持相同的步調。從現在開始，我們想要擴大投資AI企業。我們之所以把資產負債表保持在非常安全的水準，是希望能做好準備，保有找到對象時可發動交易的彈性。」

深信AI將是未來成長來源的孫正義相信，正試圖重塑軟銀及其願景基金（Vision Funds），希望軟銀能在他認為的人類下一階段中，仍能活躍於舞台上。

不過，軟銀也面臨嚴峻的全球挑戰，微軟、亞馬遜、Google等科技巨頭都已承諾投資數十億美元，與建置AI模型的新創公司合作；而首屈一指的創投業者也尋求與打造AI產品和應用程式的集團交易。

軟銀近年來也在一些大型投資遭逢挫敗，例如對WeWork投入約140億美元，後來這家共享辦公室新創公司聲請破產。不過，在歷經黑暗時刻後，軟銀已強化其資產負債表，信評機構標準普爾公司（S&P）以「資產品質改善」為由，提調升軟銀評級至「BB+」，為最高的非投資等級。

軟銀也因銀彈增加，獲得從事大規模交易的能力，但後藤芳光也說，不會為了追求交易而讓財務吃緊。他也列舉了一些能加速AI事業並嘉惠安謀的投資項目，例如發電與資料中心。

軟銀似乎在加速進行交易，本月主導對英國自駕新創公司Wayve的逾10億美元投資，為歐洲歷來規模最大的AI交易。軟銀新事業負責人、願景基金管理合夥人松井健太郎說，孫正義本人參與了這樁交易，因為交易規模龐大，且這是與AI相關的投資。

投資 AI 安謀

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