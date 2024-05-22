我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭文貴涉詐騙10億案開庭 先挑陪審員、如定罪將關20年

海理退選後首度表態投川普 批拜登施政是「一場災難」

美元因Fed會議紀錄上漲 英鎊在英國宣布提前大選後續升

編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周三一連三天上漲。(路透)
美元指數周三一連三天上漲。(路透)

美元指數周三一連三天上漲，聯準會（Fed）會議紀錄顯示與會者表示不確定通膨和政策限制性程度。英鎊走升，因交易者在英國通膨降溫不及預期後下調了對英國央行降息押注，英國首相蘇納克宣布將於7月4日提前舉行國會大選。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至104.933。美國10年期公債殖利率上漲1個基點至4.42%；2年期國債殖利率攀升5個基點至4.87%。

外匯風險管理公司Klarity FX駐舊金山主管Amarjit Sahota說：「會議紀錄證實了大多數交易員在一周前美國CPI報告公布前就已經在想的事情。」

英鎊升值0.1%，報1.2717美元，蘇納克周三宣布7月4日投票改選國會，各界預料執政保守黨將在執政14年後輸給反對黨工黨。

英鎊稍早即走升，英國4月份通膨放緩幅度不及預期，這促使投資者縮減對下月降息的押注。

歐元兌美元貶值0.3%至1.0824，此前歐洲央行管委會成員Olli Rehn表示，通膨放緩和工資成長放慢為6月開始放鬆貨幣政策和降息提供了有力支撐。

美元兌日圓升值0.2%至約156.60，受到美國公債殖利率走高影響。

殖利率 降息 央行

上一則

台股飆高 創5大紀錄 機器人概念股勢不可擋

下一則

OpenAI與新聞集團簽協議 五年價值可能超過2.5億美元

延伸閱讀

英相突宣布7．4大選 執政保守黨「穩輸」？英國將變天

英相突宣布7．4大選 執政保守黨「穩輸」？英國將變天
英國大選提前？首相蘇納克重申：下半年舉行

英國大選提前？首相蘇納克重申：下半年舉行
能源價格下滑 英國通膨率降至近3年最低點

能源價格下滑 英國通膨率降至近3年最低點
川普喬治亞州干預選舉案 兩大重要人物選舉告捷

川普喬治亞州干預選舉案 兩大重要人物選舉告捷

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
債券交易員再次懷疑美國聯準會今年是否真會降息兩次。(美聯社)

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

2024-05-21 22:05

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
女兒一年不肯上學母親沒輒 帶去餐廳打雜竟有神奇翻轉

女兒一年不肯上學母親沒輒 帶去餐廳打雜竟有神奇翻轉
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次
女子訂義大利海景房 入住後開窗見玄機大喊「被騙了」

女子訂義大利海景房 入住後開窗見玄機大喊「被騙了」