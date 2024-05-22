我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告

英韓辦峰會 微軟、亞馬遜…16科技廠達AI安全協議

編譯陳苓／綜合外電
英國與南韓共同舉辦的AI安全峰會首日，16家科技大廠就AI安全，達成了指標性的國際協議。（美聯社）
英國與南韓共同舉辦的AI安全峰會首日，16家科技大廠就AI安全，達成了指標性的國際協議。（美聯社）

英國與南韓共同舉辦的人工智慧（AI）安全峰會首日，包括微軟、亞馬遜、OpenAI等16家科技大廠，21日就AI安全，達成了指標性的國際協議。此外，全球領袖可望在峰會上，敲定實際管理AI科技的新協定，顯示各國積極規範AI，也爭奪AI監管話語權。

16家科技業者的協議將使美國、中國大陸、韓國、阿拉伯聯合大公國等的公司，自願確保能安全開發最先進的AI模型。

AI模型研發商將各自公布安全架構，闡明要如何評估前沿模型的風險，例如檢視技術遭有惡意人士濫用的危險性。這些架構也會包含科技公司的紅線，也就是被視為無法容忍的風險，如自動化網路攻擊或生物武器威脅。在極端情況下，若無法保證能減少相關風險，將停止發展AI模型。

英相蘇納克表示：「這麼多世界各地的AI大廠，均同意對AI安全做出相同承諾，為全球首見。」該協議僅限於前沿模型，即OpenAI聊天機器人ChatGPT大型語言模型背後的科技。

ChatGPT 2022年底問世後，監管機關和科技領袖都日益憂慮先進AI帶來的風險。六個月前英國舉辦了首場AI安全峰會，南韓首爾會議將以前次會議為基礎，應對相關風險。

英相蘇納克和南韓總統尹錫悅21日與全球領袖進行線上會議，數位部長與專家等則將在22日進行實體會議。下一場實體峰會則由法國主辦，明年召開。

與此同時，歐盟成員國也在21日通過「AI法案」，該法將於下個月生效，有望替這個幾乎可應用於各行業和日常生活的技術，設定潛在的全球基準防線。

美國對AI監管較為寬鬆，僅要求業者自願遵守，歐盟AI法案則更為全面，依據風險採取對策，倘若某一系統為高風險，業者將有更嚴格的規範，以保護公民權益。該法生效後，AI模型如ChatGPT須在法案上路後12個月遵行新法，企業則須在2026年前遵守。

AI 南韓 ChatGPT

上一則

微軟開發者大會 推介開發AI軟體新利器

下一則

Fed官員籲利率政策保持謹慎 今年降息3次恐過多

延伸閱讀

字節「豆包」大模型 成中國最熱門AI聊天機器人

字節「豆包」大模型 成中國最熱門AI聊天機器人
史嘉蕾喬韓森氣炸 曾拒獻聲Open AI但「合成語音詭異相似」

史嘉蕾喬韓森氣炸 曾拒獻聲Open AI但「合成語音詭異相似」
韓英合辦第2屆全球AI峰會 擬加強施壓科技業管控風險

韓英合辦第2屆全球AI峰會 擬加強施壓科技業管控風險
Reddit與OpenAI達成合作 盤後股價激漲、奧特曼大賺

Reddit與OpenAI達成合作 盤後股價激漲、奧特曼大賺

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
現在持有美國公債究竟明不明智？這個問題近來在華爾街引起激辯。美聯社

現在投資美債可好？分析師以5客觀標準斷定：審慎樂觀

2024-05-18 15:46

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐