日債殖利率衝11年高點 外資估：日銀今年或再升息3次

日本公債殖利率走勢。(資料來源:彭博資訊)

市場賭日本 銀行（央行）將繼續升息 ，以支撐重貶不止的日圓，使該國基準公債殖利率 攀抵2013年來新高，逼近各界關注的1%大關。外資預測，日銀今年或許還會再升息三次，利率可能會來到0.75%。

日本10年期公債殖利率20日一度上漲3個基點至0.975%，寫2013年5月以來新高。與此同時，20年期至30年期公債殖利率也升至逾十年高，眾人益發預估，日本長期投資人將把更多資金匯回國內債市，而非投資歐美市場。

日銀總裁植田和男3月底結束施行八年的負利率政策，將利率升至0%~0.1%區間之後，由於繼續緊縮貨幣政策的呼聲高漲，10年公債殖利率迄今已走升25個基點。

岡三證券的首席債券策略師長谷川直也表示：「日銀將更快升息、並縮減購債規模的看法，帶動10年期公債殖利率逐步上揚」。瑞穗證券策略師大森昭樹說：「除非美國數據疲弱，或美國利率快速下滑，不然（日債殖利率）觸及1%，甚至升破1%，是遲早之事。」

升息對日圓至關重要，日本和其他國家的殖利率利差極大，導致日圓兌美元貶至34年低點。儘管日債殖利率近來攀揚，但仍比美債殖利率低了3.4個百分點。

日銀總裁植田7日說，制定政策時，將對日圓走勢保持警覺。隔日更說，倘若匯率貶勢嚴重影響物價，日銀可能會升息。日銀上周突然減少購債規模，引發不久後將啟動量化緊縮（QT）的推測。

隔夜指數交換（OIS）5月初預估，日銀約有50%機率在7月前升息，如今此一機率升至57%。

品浩（PIMCO）認為，日銀今年可能三度升息。先鋒集團（Vanguard）國際利率主管柯尼預料，今年底前利率將升至約0.75%。但AllianceBernstein控股公司指出，日銀可能偏好縮減資產負債表，甚於升息。

日本通膨數據從2022年4月以來，每個月都高於央行的2%目標值。通膨熾熱之下，20日舉行的10年期通膨指數債券標售，投標倍數創2007年8月以來新高。