需求攀升 金銀銅價齊飆漲

美元轉弱，美國債 台高築，以及電氣化需求帶動下，促使黃金和銅的期貨價格17日雙雙締造歷來新高，白銀價格也攀抵11年高點。

RJO期貨的資深市場策略師卡魯索說，金銀銅齊漲是因電氣化需求，及美國政府赤字占國內生產毛額（GDP）6%，這是戰爭或衰退時期的赤字，金屬投資 人注意到此種情況。

銅和銀是電力的極佳導體，而美債增加時，金價 往往會漲。與此同時，追蹤美元對一籃主要貨幣走勢的ICE美元指數，上周下跌0.8%，本月走低1.7%。美元走貶時，通常有利貴金屬價格。

據道瓊市場數據公司，紐約商品交易所（Comex）黃金6月期貨，17日漲1.3%收每英兩2,417.40美元，7月期銅漲3.6%收每磅5.05美元，均締造歷來收盤新高。

白銀7月期貨17日漲4.6%，收盤報每英兩31.26美元，為2013年2月8日以來新高。白銀現貨價今年來急漲32%，報每英兩31.49美元，漲幅更勝黃金現貨的17%，為今年表現最突出的大宗商品之一。

銀價漲勢兇猛，白銀協會（Silver Institute）表示，白銀是太陽能板的關鍵原料，太陽能產業蓬勃發展下，白銀今年用量預料改寫歷史紀錄。供給可能會連四年短缺，而今年供給匱乏的情況，估為史上第二嚴重。

道明證券（TD Securities）更說，從目前需求看來，倫敦金銀市場協會（LBMA）的白銀庫存也許會在未來兩年耗盡。

散戶的興趣也有助白銀。藍線期貨首席市場策略師史崔堡說，上周迷因股狂潮再現，這些投機者尋找其他炒作標的，白銀是他們偏好的領域之一。2021年迷因股當紅時，白銀是散戶鎖定的市場之一。