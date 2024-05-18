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豐田、本田、日產聯手 3強組日本汽車國家隊

編譯簡國帆、陳律安／綜合報導
豐田、本田及日產等日本三大車廠將攜手其他主要日本汽車製造商，共同開發下一代汽車的軟體。（路透）
豐田、本田及日產等日本三大車廠將攜手其他主要日本汽車製造商，共同開發下一代汽車的軟體。（路透）

日經新聞報導，日本豐田汽車（Toyota）、本田汽車（Honda）及日產汽車（Nissan）三大車廠將組「汽車國家隊」，攜手其他主要日本汽車製造商共同開發下一代汽車的軟體，整合彼此在生成式人工智慧（AI）與半導體等領域的專長。

日本經濟產業省將在即將宣布的汽車業數位轉型戰略中，呼籲各家車廠以合作為發展到2030年代下一代車輛的路線。除三大車廠外，鈴木、馬自達、速霸陸、三菱都可望簽署參與戰略，啟動協同作業，希望在競爭激烈的數位化競賽中降低成本。

這項戰略聚焦於「軟體定義車輛」（SDV），也就是透過軟體改善汽車功能的概念，而非傳統的引擎和零組件。例如，一輛沒有自動駕駛技術的汽車，能透過軟體更新獲得這個功能，也能透過軟體更新修正一些技術問題，類似智慧手機。

美國特斯拉（Tesla）和中國比亞迪（BYD）的多款電動車，都已擁有這些功能，隨著半導體技術和AI進化，汽車製造商對軟體趨勢的回應方式也將對其全球競爭力造成重大影響。

豐田、日產和其他車廠計畫2025年起推出SDV，日本政府也鼓勵日本車廠在七大領域協調合作，以支持發展與市場擴張，包括晶片、連結汽車軟體與系統的應用程式介面（API）、視覺模擬、允許自動檢測車輛問題的生成式AI、對抗網路攻擊的安全措施、自駕技術的高度精準3D地圖，以及評估車輛與物體或行人之間距離的技術。

若SDV更為普及，車廠將能從後續的軟體更新創造收入，而非僅透過汽車銷售。如果日本在研發汽車軟體上落後，相關零件和原物料等產業將受嚴重衝擊。

不過，車上作業系統將由各家車廠獨立開發，經產省是呼籲針對製造商不太可能開發獨特自有技術的七大領域，推行API的標準化。此舉可望降低進入汽車產業的門檻，並鼓勵外部企業研發各種服務。然而，各家日本車廠可能對採取何種標準抱持不同意見，在推行上勢將面臨挑戰。

日本 AI 豐田

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