Fed降息預期縮減改變亞股投資策略 中股、日本金融股受青睞

隨著市場對聯準會（Fed）的降息預期已縮減，美國的利率水準將維持高檔更久，正改變分析師對亞股的看法，價值投資策略抬頭，價位便宜的中股受青睞，專家也看好日本金融股與韓股。示意圖。（美聯社）

隨著市場對聯準會（Fed）的降息預期已縮減，美國的利率水準將維持高檔更久，正改變分析師對亞股的看法，價值投資 策略抬頭，價位便宜的中股受青睞，專家也看好日本 金融股與韓股。

彭博資訊報導，摩根大通資產管理與安聯認為，日本與南韓的企業改革將支持價值投資策略。M&G投資管理公司則受估直接近歷史新低的中股所吸引。其他策略還包括投資出口商、及印度 內需類股。

市場最新預期顯示，Fed要到11月才會啟動降息，與原先今年有望降息六次的預期大相逕庭，帶動美元強升，亞洲央行也紛紛捍衛本幣，降低債券的吸引力，提高了股票的魅力，多重資產經理人在挑選投資標的時也更加挑剔，聚焦內需題材，包括印度基建類股、南韓改革受惠類股以及中國大陸的國內消費與公用事業類股。

中股與港股已重獲生機，因當地的通膨溫和，加上北京試圖刺激經濟成長，經濟動能和企業獲利均有望改善，使兩地股市較不受Fed政策影響。

分析師也認為已接近技術修正領域的日股仍是投資首選，主要拜日本經濟成長復甦、並推動企業改革所賜。美國利率居高不下，意味著即使日本進場干預，今年來已重貶10%的日圓匯率仍將維持疲弱。

富達國際資金經理人埃夫斯塔普羅說，日圓疲軟加上全球需求改善，將嘉惠日股，出口類股或觀光類股都將雨露均霑，日本公債殖利率上升也有益日本金融股。PineBridge投資公司全球多重資產主管凱利說，金融股是日股的投資首選。

另一焦點為南韓晶片類股，由於南韓政府正聚焦於化解所謂的「韓股折價」，使韓股的優勢略高於台股。

此外，由於印度具有龐大的消費族群、製造實力不斷增強，印度股市坐擁長期投資題材。