ASML上季新訂單不如預期 中國業績占比仍高達49%

艾司摩爾（ASML）新訂單未達分析師預期。（路透）

艾司摩爾（ASML）發布第1季財報，受到先進晶片 製造設備需求下滑影響，新訂單未達分析師預期。

這個歐洲市值最大的科技公司公布第1季訂單金為36億歐元（38億美元），不如彭博調查分析師原估的46.3億歐元。去年第4季訂單總額創下91.9億歐元的最高紀錄。

ASML執行長溫尼克（Peter Winnink）發布新聞稿說：「我們對2024年全年展望不變，預料下半年會比上半年強，符合業界持續自低迷復甦的趨勢。」「我們視2024年為轉型年。」

去年，ASML受益於來自中國的強勁需求，因為中國晶片製造商趕在美國和荷蘭晶片管限生效之前搶購微影設備。新的管制令已於1月1日全面生效，除極紫外微影（EUV）設備外，ASML不得出售次強的深紫外光微影（DUV）給中國。

儘管受制於禁令，ASML第1季賣給中國客戶的銷售額仍占業績多達49%，相當於20億歐元。

ASML第1季淨利較去年第4季下滑40%至12.2億歐元，營收衰減27%至52.9億歐元。微影設備賣出70台，較去年同期增加30%。

ASML重申預測今年營收大致和去年的276億歐元相當，2025年可望強勁成長。