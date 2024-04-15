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德歡迎中車 蕭茲：確保公平競爭

記者陳政錄／即時報導
德國總理蕭茲（右四）15日在上海同濟大學進行交流時稱，中國汽車總有一天會輸入德國和歐洲，唯一必須明確的是，競爭必須公平。（路透）
德國總理蕭茲（右四）15日在上海同濟大學進行交流時稱，中國汽車總有一天會輸入德國和歐洲，唯一必須明確的是，競爭必須公平。（路透）

在赴北京會見中國國家主席習近平、與中國總理李強進行會談的前一天，德國總理蕭茲15日在上海表態，必須確保汽車領域有「公平競爭」，即不存在傾銷、產能過剩、侵權等問題。他還就安全問題強調，「小國不應生活在對大國的恐懼之下」，各方也不應以武力改變邊界，但未點名任何國家。

歐盟去年十月發起對中國電動車的反補貼調查，成為當前中歐經貿問題的主要癥結，中國商務部長王文濤本月上旬赴歐，強調美歐對中方產能過剩的指責無依據，又稱中方企業不是靠補貼取得優勢，試圖扭轉美歐看法。

路透報導，蕭茲昨在上海同濟大學進行交流時稱，中國汽車總有一天會輸入德國和歐洲，唯一必須明確的是，「競爭必須公平」，也就是不存在傾銷、產能過剩、侵犯智慧財產權的問題。

德國之聲報導，蕭茲還說，允許企業在不受到官僚主義障礙的情況下，於當地建立生產設施非常重要；這也是為什麼每當他在中國，都會提到公平競爭環境，「我們當然希望我們的公司不受限制」。

就安全議題，蕭茲表示，小國不應生活在對大國的恐懼中，各方也不應以武力改變邊界。蕭茲說：「如果我們的鄰居是一個高大、健壯、肌肉強壯的人，那我們總是會想打個招呼，確保他不會傷害我們。」

央視報導，蕭茲表示德國市場歡迎中國汽車，強調歐洲市場必須與中國汽車展開開放、公平的競爭。他提到當年日韓汽車進入歐洲市場時，民眾曾擔心日韓汽車將征服歐洲市場，但這種情況並沒有發生。

蕭茲昨在上海還參觀了德國企業科思創（Covestro）創新中心，與外貿商會代表會面，並與上海市委書記陳吉寧進行會談。

路透報導，蕭茲今天將在北京會見習近平，針對北京在俄烏戰爭期間對莫斯科的經濟支持提出問題，也可能觸及中東情勢和台海議題。他並預計與李強會談，隨後中德政府官員將參加「中德經濟諮詢委員會」會議。

蕭茲三天訪中行，頭兩日著重經濟，接連訪問重慶和上海，被認為是展現務實合作。上海同濟大學德國研究中心主任鄭春榮表示，上海乃至長三角地區是中德貿易、德企投資的重要聚集地，蕭茲在西方強調對中「去風險」背景下訪中，代表團陣容也很龐大，說明重視雙方合作。

聯合早報引述新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，中方將尋求引進德國資金和科技，並緩解中歐經貿摩擦，德國則會力求為企業建立有保障的投資條件，也會就工業補貼和俄烏衝突等問題，向北京提出要求。

蕭茲 德國 李強

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