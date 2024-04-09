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等待關鍵CPI報告 美股繼續持平

減排分析報告出爐 企業減排速度不足減緩暖化 稱品牌永續誇大其辭

中央社／巴黎9日綜合外電報導
報告指出，從汽車製造商到快時尚公司，數十家大型國際企業降低溫室氣體排放的速度，根本無法減緩暖化。（路透）
報告指出，從汽車製造商到快時尚公司，數十家大型國際企業降低溫室氣體排放的速度，根本無法減緩暖化。（路透）

今天公布的報告指出，從汽車製造商到快時尚公司，數十家大型國際企業降低溫室氣體排放的速度，根本無法減緩暖化。

法新社報導，非營利研究組織NewClimate Institute 和分析機構「碳市場觀察」（Carbon Market Watch） 研究51家跨國公司的氣候承諾，發現許多品牌的永續發展聲明誇大其辭。

他們表示，要區分是真正在減排，抑或只是「無事實根據的漂綠」，可謂重大挑戰，對消費者來說更是如此。

整體而言，本報告審查的品牌2022年排放量共占全球16%，但他們的努力「遠遠不足以」促成控制全球升溫於攝氏1.5度內的目標，這是2015年「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）設下的目標。

報告審查的多是家喻戶曉的品牌，包括H&M集團、瑞士食品集團雀巢（Nestle）和豐田（Toyota）等等。

報告指出，雖然「過去兩年企業對2030年氣候承諾集體雄心逐漸改善…多數企業仍遠遠達不到整體經濟減排的要求」。

聯合國氣候科學家表示，到2030年，全球排放量需減少43%，才能實現巴黎協定的目標。

今天公布的報告指出，根據目前的承諾，這些公司的排放量平均將減少33%。

有些公司甚至可能背棄承諾。

報告指出，企業界更大聲疾呼要在實現氣候目標方面保持「彈性」，也就是透過使用所謂的「碳權」（Carbon Credit）。

但批評者指出，這種作法允許企業繼續汙染。

豐田 低溫 聯合國

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