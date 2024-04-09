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加拿大台灣女企業家分享女力崛起 彰顯軟實力

中央社／溫哥華8日專電
加拿大卑詩省台灣商會於當地時間7日舉辦女性企業家專場交流會，台裔企業家楊秀偉分享成功祕訣。楊秀偉僅2023年就摘下海外台商磐石獎、加拿大女性企業家獎和被視為「企業家奧斯卡獎」的加拿大安永企業家獎（EY Award）等重大桂冠。（中央社）
加拿大卑詩省台灣商會於當地時間7日舉辦女性企業家專場交流會，台裔企業家楊秀偉分享成功祕訣。楊秀偉僅2023年就摘下海外台商磐石獎、加拿大女性企業家獎和被視為「企業家奧斯卡獎」的加拿大安永企業家獎（EY Award）等重大桂冠。（中央社）

加拿大和台灣都是重視兩性平權國家，女性企業家不斷冒出頭，卑詩省台灣商會於當地時間7日舉辦女性企業家專場交流會，駐溫哥華辦事處長劉立欣說，台灣性別平權成績亮眼，彰顯了台灣另一種軟實力。

曾獲被譽為「企業家奧斯卡獎」加拿大安永企業家獎（EY Award）的台裔企業家楊秀偉（Aisha Yang）分享成功祕訣。她向現場女性說：「身為少數族裔移民、又是女性，能在加拿大打出一片天地，最重要的關鍵就是『不怕失敗、全神專注』。」

楊秀偉還曾摘下2023年「海外台商磐石獎」和2023年加拿大女性企業家獎。

80歲的台裔元老級企業家、加拿大著名慈善家蔡銀子說：「經營企業會遇上各種難關，但要相信自己，再多難關終能關關過。」

兩人說，女性有5個秘密武器：韌性足、心思縝密、具同理心、適應力強、溝通力好，運用得當，在商界更能創出一片天地。

卑詩台灣商會會長劉治坤表示，無論是政界或商場，女性已成為佼佼者。卑詩台灣商會中的女性理事多於男性，5人幹部小組全為女性；而卑詩青商會會長和副會長也都是女性，可見女力驚人。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣喜見許多台裔女性企業家在加拿大紮根立足、事業有成並積極回饋社會，成為台灣和加拿大之間很好的橋梁。

加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation）籌劃女性企業家代表團，將於秋天到台灣和越南訪問。

劉立欣說：「加拿大知道台灣許多優秀女性企業家在科技和創新產業上嶄露頭角，同時台灣是亞洲性別平等排名第一的國家，因此在促進加拿大和印太地區的夥伴關係上，首選必有台灣。」

加拿大卑詩省台灣商會於當地時間7日舉辦女性企業家專場交流會，曾獲被視為「企業家奧...
加拿大卑詩省台灣商會於當地時間7日舉辦女性企業家專場交流會，曾獲被視為「企業家奧斯卡獎」加拿大安永企業家獎（EY Award）的台裔企業家楊秀偉與女性企業家分享成功秘訣時說，心中常保持4個詞語激勵自己：愛、感恩、相信、專注。（中央社）

加拿大 平權 奧斯卡獎

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