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分析師：花蓮403強震 恐推升記憶體Q2價格

編譯陳律安／綜合外電
分析師認為，花蓮403強震可能推高記憶體晶片價格。（路透）
分析師認為，花蓮403強震可能推高記憶體晶片價格。（路透）

市場觀察機構預測，台灣上周三（3日）遭逢規模7.2強震，可能暫時推高記憶體晶片的價格。

韓國前鋒報報導，在強震過後，全球晶圓代工龍頭台積電和好幾家在台灣營運的晶片業者，均採取預警措施，例如暫停部分廠房運作。在記憶體晶片產業，美國美光與台灣南亞科技均暫停工廠運作。美光表示，正在評估地震對林口與台中廠房的影響。南亞科說，在新北市的DRAM廠受影響。

分析師說，美光和南亞科運作暫時受擾的影響似乎有限，但可能對第2季的DRAM價格引發漣漪效應。若供不應求，晶片價格可能上漲。

KB證券公司說，受強震影響，記憶晶片供應商可能獲得DRAM的議價權。研調機構集邦科技說，美光已率先暫停DRAM報價，先重新評估災損後，再啟動第2季的合約價格談判。

三星電子和SK海力士雖未在台灣設廠，也選擇按兵不動觀察市場走向。集邦指出：「DRAM現貨價格短期可能略為上漲，但這股趨勢能否延續仍不明朗，因需求持續疲弱。」「我們已進一步注意到DRAM供應商和模組工廠已暫停報價，反映震後的審慎作法。」

去年第4季三星電子在全球DRAM市場的市占率為45.5%，SK海力士為31.8%。美光以19.2%排名第三，南亞科為1.6%。

晶片 三星 台積電

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