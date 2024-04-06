日銀暗示下半年可能升息

日本 銀行（央行）總裁植田和男接受媒體訪問時，強調日本通膨的動能可能持續，並暗示有可能在今年下半年再次升息 。日圓兌美元匯價一度應聲觸及兩周最高點，不過漲幅迅速收斂。《朝日新聞》5日刊出植田的專訪，植田和男受訪時表示，實現央行通膨目標的可能性，將從夏天開始提高，並持續至秋天。這場訪談是在本周三進行，這也是植田在日銀上月宣布結束負利率後，首次接受媒體採訪。

《朝日新聞》的報導發布後，日圓兌美元匯價一度觸及兩周最高點，來到150.81日圓兌1美元。因為一旦日銀升息，日本與美國之間的利差可望縮小。不過午盤後升值幅度縮小，匯價回到151以上。

對利率政策較敏感的日本2年期公債殖利率 一度觸及13年最高水準，報0.21%。

彭博資訊分析，植田的最新談話，代表日銀希望在再次升息之前，先確認薪資上升的程度及其對服務價格的影響。日本最大工會聯盟「日本勞動組合總連合會」（連合，Rengo）4日表示，截至4月2日，談判達成的加薪幅度達到5.24%，這將是逾30年來最大加薪幅度。

植田和男最新的態度倒是與之前稍有不同，他在《朝日新聞》刊出訪問內容前，一直避免對再次升息提供明確的時間訊號，僅不斷重申，日銀的任何行動都將取決於經濟和通膨數據，以及金融形勢。

植田和男也重申，日銀的目標是維持工資和物價成長的良性循環，如果匯率變動對這個目標產生了不可忽視的影響，日銀也將對日圓匯率做出反應。

日銀3月19日升息結束世界上最後的負利率之後，日圓兌美元匯價卻意外不升反貶，並持續走軟。主要是即使日銀調高利率，與美國的利差仍然很大，而且植田宣布升息那時，態度偏鴿。雖然之後日本其他相關官員加大可能干預匯市的警告力道，日圓上周還是跌至1990年以來的最低水準。

5日支持日圓升值的另一個原因是，日本政府再度對市場喊話，稍早先是財務大臣鈴木俊一說，政府已經準備好了，在匯率過度波動時採取適當措拖，不排除出手支撐日圓。當日下午日本首相岸田文雄也說，政府將採取一切手段，遏止日圓過度波動。