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受惠半導體回春 三星初估第1季營業利益成長逾九倍

編譯黃淑玲／綜合外電
南韓三星電子今年第1季營業利益較去年同期大增931%。 （路透）
南韓三星電子今年第1季營業利益較去年同期大增931%。 （路透）

南韓三星電子今（5）日估計，公司第1季營業利益成長九倍多，主要原因是半導體價格上揚，以及去年同期晶片需求嚴重下滑比較水準低。道瓊社說，三星的半導體事業部門可望結束連四季虧損，營運好轉。

三星股價未因這項利多上漲，仍隨南韓股市大盤下跌，近中午時跌幅1.29%。

這家全球最大記憶晶片公司說，初步財報估計上季營業利益優於預期，達到6.6兆韓元（48.9億美元），較去年同期的6,400億韓元成長931%，也是2022年第3季以來最高的營業利益。

根據LSEG SmartEstimate分析一向預測較為精準的分析師而得的資料，市場預期三星第1季的營業利益為5.7兆韓元。

不過，營業利益雖然數字漂亮，營收卻不如LSEG SmartEstimate所預期的72.3兆韓元，三星第1季營收初估年增11%至71兆韓元。

三星預定30日公布第1季財報的詳細數字。

三星目前正在先進高頻寬記憶晶片（HBM）領域全力追趕對手SK海力士和美光科技（Micron），這類晶片是人工智慧（AI）與高效能運算系統不可或缺的零件。上個月傳出輝達（NVIDIA）測試三星的下一代HBM晶片，有可能在輝達的GPU裡使用這顆晶片，三星股價因此消息上漲。三星當時拒絕評論相關報導。

資料供應商TrendForce的數據顯示，DRAM晶片價格在第1季年增約20%，而NAND快閃記憶晶片價格年增23%～28%。

路透指出，台灣周三發生強烈地震之後，半導體供應可能趨緊。分析師說，記憶晶片製造商三星、SK海力士調漲價格的幅度，可能大為超出原前計畫，第2季的獲利也有望因此增長。

記憶晶片價格最近已在上漲。Counterpoint Research資深分析師Akshara Bassi表示，隨著智慧手機、個人電腦等產品的庫存水準恢復正常，主要DRAM生產商第1季度已經平均漲價7%至10%。

Korea Investor Relations Service分析師Park Sung-soon說：「由於營收很接近市場估計，而營業利益優於預期，三星的NAND快閃記憶晶片庫存已經改善。NAND需求在進步，有助提升利潤。」另外，三星1月末新上市的標榜AI新手機Galaxy S24，市場初始反應相當不錯，高階手機市場銷售比預期好，也能增進獲利。

Counterpoint的資料顯示，Galaxy S24上市首三周的全球銷售較前一年Galaxy S23的首三周，成長8%。

三星 晶片 輝達

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