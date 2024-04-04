日經：台灣半導體供應商揚帆海外 因應晶片供應鏈變遷

隨著台積電等大客戶赴海外進行數十年來最大規模擴張，台灣其他的晶片、電子工具和材料的供應商以及廠房設施營建商也走出台灣拓展業務。（路透）

日經新聞報導，隨著台積電等大客戶赴海外進行數十年來最大規模擴張，台灣其他的晶片 、電子工具和材料的供應商以及廠房設施營建商也走出台灣拓展業務，在各地的投資也開始開花結果。

日經亞洲訪問無塵室整合工程大廠聖暉總經理賴銘崑，他表示該公司的東南亞 業務在去年大幅成長50%，表現優於台灣和中國這兩大核心市場，而且預料今年繼續成長。

賴銘崑說，雖然東南亞業務占聖暉營收僅一成多，但在泰國 、越南和馬來西亞的成長特別強勁，「越南正歷經電子組裝榮景，泰國則見到新的PCB廠增加，馬來西亞正在吸引半導體封裝業」。

另一方面，中國經濟疲軟，也促使這些供應業者和工程業者開闢新市場。半導體設備商志聖工業總經理梁又文向日經亞洲表示，公司正在尋求到泰國和馬來西亞拓展業務，也考慮日本市場。該公司客戶包含日月光、欣興和南亞電路板等，也向台積電供應機器。

梁又文表示，中國經濟尚未完全復甦， 「這也是我們設備和工具供應商必須尋求新成長動力的原因」。他指出，更多晶片業者進入晶片封裝領域也帶來新的商機。

半導體材料供應商崇越科技長期來是日本信越化學和Fujimi的供應商，現在正著眼於東南亞和歐洲的新業務。崇越董事長潘重良表示，公司正利用新加坡作為擴張據點，在馬來西亞、泰國和越南提供服務，該公司見到這些地區對廢棄物處理、化學和材料的需求增加。崇越去年夏季還在日本成立辦事處，計劃最快今年就會赴歐洲拓展。

潘重良說，公司已選定捷克布拉格作為首個目的地，要抓住歐洲對本土半導體生產的需求。布拉格距離歐洲最重要晶片重鎮德勒斯登車程約兩小時。