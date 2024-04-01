我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局：遠離「樂於助人」的騙子 避免身分被盜

世銀警告東亞經濟成長減緩 中國經濟轉型是拖累因素

原油供給轉緊...傳沙國擬調升5月銷往亞洲油價

編譯陳苓／綜合外電

業界消息人士透露，中東基準油價的溢價擴大，顯示原油供給轉緊，沙烏地阿拉伯可能會調升5月銷往亞洲的油價。

據路透對六家煉油商的訪調，阿拉伯輕質原油的5月官訂售價（OSP），可能會較4月每桶調漲0.2~0.3美元。

外界預期油價走升，是因路透數據顯示，杜拜3月基準油價的逆價差，相較於2月每桶縮小0.33美元。市場處於逆價差時，近月價格會高於遠月價格，暗示供給吃緊。

一名受訪者表示，阿拉伯超輕原油（Arab Extra Light）的5月官訂售價，上調幅度可能更大，為每桶0.3~0.5美元。

這是因為亞洲需求強勁下，洲際交易所（ICE）的類似等級穆爾班原油（Murban），5月期貨相比於杜拜原油交換合約的平均溢價，上個月攀漲0.58美元至每桶1.73美元。穆爾班原油產自中東阿布達比。

另外，沙國油田維護、石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產等因素，使得中級和重質原油供給趨於緊俏，預料將支撐沙國這兩種原油的5月官定油價。

沙國原油官訂售價，通常在每月5日公布，會引領伊朗、科威特、伊拉克油價，影響到每日約900萬桶銷往亞洲的原油。

油價 石油 伊朗

上一則

對降息和通膨目標保守 道指下跌240點

下一則

世銀警告東亞經濟成長減緩 中國經濟轉型是拖累因素

延伸閱讀

解放軍攻台蔡英文將落跑？ 路透：中國共產黨製造假消息散播

解放軍攻台蔡英文將落跑？ 路透：中國共產黨製造假消息散播
路透：上汽集團今年將對旗下事業裁員數千人

路透：上汽集團今年將對旗下事業裁員數千人
黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%

黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%
洛縣油價新高 每加侖比全國平均高1.5元

洛縣油價新高 每加侖比全國平均高1.5元

熱門新聞

美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
狗狗幣28日大漲18%，市值已超越德意志銀行。（路透）

加密貨幣全面走揚 狗狗幣漲不停 市值已超越全球第八大銀行

2024-03-29 06:29
儘管目前市場仍認定2024年聯準會（Fed）可能降息三次且最快6月啟動，但隨著美國經濟持續強勁擴張、通膨也依然頑強，「零降息」機率已逐漸升高，不再是令人難以想像的情境。（路透）

今年Fed根本不會降息？專家提醒投資人正視這種可能性

2024-03-28 07:15

超人氣

更多 >
美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入
「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」
8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...

遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...