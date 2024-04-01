原油供給轉緊...傳沙國擬調升5月銷往亞洲油價

業界消息人士透露，中東基準油價 的溢價擴大，顯示原油供給轉緊，沙烏地阿拉伯可能會調升5月銷往亞洲的油價。

據路透對六家煉油商的訪調，阿拉伯輕質原油的5月官訂售價（OSP），可能會較4月每桶調漲0.2~0.3美元。

外界預期油價走升，是因路透數據顯示，杜拜3月基準油價的逆價差，相較於2月每桶縮小0.33美元。市場處於逆價差時，近月價格會高於遠月價格，暗示供給吃緊。

一名受訪者表示，阿拉伯超輕原油（Arab Extra Light）的5月官訂售價，上調幅度可能更大，為每桶0.3~0.5美元。

這是因為亞洲需求強勁下，洲際交易所（ICE）的類似等級穆爾班原油（Murban），5月期貨相比於杜拜原油交換合約的平均溢價，上個月攀漲0.58美元至每桶1.73美元。穆爾班原油產自中東阿布達比。

另外，沙國油田維護、石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產等因素，使得中級和重質原油供給趨於緊俏，預料將支撐沙國這兩種原油的5月官定油價。

沙國原油官訂售價，通常在每月5日公布，會引領伊朗 、科威特、伊拉克油價，影響到每日約900萬桶銷往亞洲的原油。