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雙利空衝擊 全球逾兩成煉油產能面臨關閉風險

編譯簡國帆／綜合外電
最新分析指出，由於汽油利潤萎縮、減少碳排的壓力升高，全球超過兩成的煉油產能面臨關閉風險。（路透）
最新分析指出，由於汽油利潤萎縮、減少碳排的壓力升高，全球超過兩成的煉油產能面臨關閉風險。（路透）

能源顧問業者Wood Mackenzie的分析警告，由於汽油利潤萎縮、減少碳排的壓力升高，全球超過兩成的煉油產能面臨關閉風險。

路透報導，Wood Mackenzie在28日發布報告指出，在該機構分析的465座煉油資產中，約21%的2023年煉油產能有某種關閉風險。

分析顯示，汽油利潤預估在2030年前將下滑，原因是需求減少、對俄羅斯制裁力道減弱、加上碳稅將造成衝擊。Wood Mackenzie資深石油與化學品分析師福克絲指出，營運成本可能高到「關閉是唯一選項」。

Wood Mackenzie根據對淨現金流量比、探排成本、所有權、環境投資及煉油廠的策略價值進行估算後發現，歐洲和中國大陸的風險最高，每天約390萬桶的煉油產能受威脅，有11座歐洲煉油廠被評為高風險，占所有高風險煉油廠的45%。

產業機構Concawe數據顯示，2009年來歐洲已約30座煉油廠關閉，目前近90座還在營運中。不過，奈及利亞大亨丹高特（Aliko Dangote）旗下的煉油廠，可能終結多年來從歐洲運送汽油到非洲的年產值170億美元貿易，加重歐洲煉油廠的壓力。丹高特旗下的煉油廠1月開始生產，產能多達每日65萬桶，但未納入Wood Mackenzie的分析。

中國大陸七座高風險煉油廠則是小規模的獨立煉油廠，其中一些是被稱為「茶壺」（teapot）的地方煉油廠，須遵守更嚴格的政府規範，也要和規模更大的對手相競爭。

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