美中貿易大戰 打到造船業

美國鋼鐵工人工會12日請求美國總統拜登調查中國造船業。圖為位於山東威海的黃海造船公司正在營造船隻。（路透資料照片）

美國鋼鐵工會12日請求美國總統拜登 ，針對中國在造船與海運業的不公平經濟做法展開貿易調查。拜登承諾會研究這份請願書，這可能是美中貿易戰 的下一個新戰場。

英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，美國鋼鐵工人聯合會（USW）和其他工會向美國貿易代表署（USTR）呈交請願書，概述中國用來稱霸全球航運業的排擠性做法。這份請願書是依據1974年貿易法301條款所提出，也就是美國前總統川普 在2018年對中國發動貿易戰時，用來合理化他對中國進口品加徵關稅的依據法條。

美國貿易代表戴琪表示，中國讓許多產業變得更依賴與脆弱，傷害美國勞工和企業，「並且對我們的供應鏈產生了實質風險；我會仔細評估這份請願書」。

USW會長麥考爾告訴金融時報：「美國曾是商業造船產業龍頭，但過去20年來，中國共產黨運用全面策略來主宰全球貿易所有面向，在造船業進行大規模投資並實施侵略性的貿易手段。」

美國鋼鐵工會請願書宣稱，中國造船業者受惠高舉保護主義大旗的政府政策，包括獲得國營銀行優惠貸款、獲得租稅減免等等。知情人士說，美國鋼鐵工人工會將提出的救濟措施，包含對中國建造的船隻徵收泊費，用以協助重振美國造船業。

專家表示，拜登不太可能拒絕這項301調查請求，因為大選對手川普勢必會批評拜登不受理這份請願書。

然而，任何展開調查的行動，都可能加劇美中緊張關係，使得拜登與中國國家主席習近平在去年11月會面後的美中穩定狀態受到威脅。美國當局有45天時間，可決定是否要展開這起貿易調查。

據海運顧問業者Clarksons Research的資料，依噸位計算，在全球商用船舶中，中國廠製造的比率，已經從20年前的大約12%，到2023年提升至超過50%。