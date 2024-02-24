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台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

日本熊本廠開幕 索尼創辦人暨社長盛田昭夫親曝與台積電合作契機

特派記者簡永祥/日本熊本即時報導
索尼創辦人盛田昭夫。（特派記者簡永祥/攝影）
索尼創辦人盛田昭夫。（特派記者簡永祥/攝影）

台積電日本熊本一廠24日下午開幕，從日方官方及企業參與的層級，都足以顯示日方的重視。其中，投資營運熊本廠索尼創辦人暨社長盛田昭夫親曝，雙方合作的契機。

盛田昭夫表示，3年前（2018年），他到台灣見台積電總裁魏哲家及負責歐亞業務、目前轉任人資長的資深副總何麗梅，原本只是想採委託台積電代工訂單 ，但魏提出台積電有到日本設廠的打算，希望索尼支持與協助，雙方就此展開合作。

24日開幕典禮上，日本官方除了日本產業大臣齋藤健之外，投資營運熊本廠的索尼集團創辦人盛田昭夫、董事長兼CEO吉田憲一郎、世界第二大汽車零件供應商電裝公司社長林新之助，以及熊本縣知事蒲島郁夫也都出席。

魏哲家在熊本廠開幕典禮上致詞時，除了感謝日本政府及還好二位重要夥伴的堅定支持以及合作，對於此次合資成功至關重要，並詳細介紹重要股東及其背景，未來一廠將為索尼、電裝提供最強半導體後盾。

魏哲家提到，索尼、電裝在熊本廠建立支出扮演關鍵角色。索尼於影像感測器領域，保持世界第一的地位，並且致力於開發新型的感測技術；賦予裝置人類視覺及辨識能力。另外，電裝則是現今陸地上車用最先進技術零組件開發商，推動移動領域價值成長。

台積電日本熊本一廠是於2021年10月宣布擴建計畫後在2022年4月開始建設，去年12月竣工。為地上四層、地下二層的建築物，整個園區面積約為4個東京巨蛋。

日本電裝公司社長林新之助。（特派記者簡永祥/攝影）
日本電裝公司社長林新之助。（特派記者簡永祥/攝影）
索尼集團董事長兼CEO吉田憲一郎。（特派記者簡永祥/攝影）
索尼集團董事長兼CEO吉田憲一郎。（特派記者簡永祥/攝影）
台積電總裁魏哲家。（特派記者簡永祥/攝影）
台積電總裁魏哲家。（特派記者簡永祥/攝影）
台積電日本熊本一廠24日下午開幕，與會貴賓在台上剪綵。（特派記者簡永祥/攝影）
台積電日本熊本一廠24日下午開幕，與會貴賓在台上剪綵。（特派記者簡永祥/攝影）

索尼 日本 台積電

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