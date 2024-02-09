馬士基：今年運能供應恐將過剩

馬士基預測，今年稍晚時紅海危機帶動的運費急漲熱潮消退之後，航運業將受重創。 (路透)

丹麥貨櫃航商巨擘馬士基（Maersk，又名快桅）上季獲利不如預期，並警告紅海貿易干擾可能不會帶來大幅提振，預期今年稍晚運費急漲效應消退之後，航運業將受重創，船舶供應過剩將衝擊今年獲利，拖累股價8日盤中暴跌逾15%。

馬士基預期，已影響該公司約三分之一船隊的紅海動盪干擾，將再持續一季到一年，執行長柯文勝表示，「這類攻擊使用的武器數量與範圍都正在擴增，國際社會何時、以及如何能夠動員捍衛我們的通行，眼前仍沒有明確界線」，「相反地，我們還沒看到威脅的高峰水準」。

但他警告，紅海局勢將掩蓋全球運能供應過剩問題「一段時間」，「儘管紅海危機引發立即性的運能壓縮，以及暫時性的運費上漲，但到最後將因為運能供給過剩，導致運價受壓制，並衝擊我們的業績」，「就算當前局勢會延續一到兩年，隨著時間過去，會有許多新船下水，最終將被大量部署於（要繞路的）更長航線」。

柯文勝說，今、明兩年將有大量新船交船，將以過剩運能拖累船運業，衝擊財務結果一段時間，「運能過剩將對獲利造成壓力…可能意味著未來幾年會有不同面貌」。馬士基表示，這可能使今年全球貨櫃貿易量擴張2.5%~4.5%，航運業「供給嚴重過剩的挑戰將於2024年完全展現」。該公司並警告，市場低迷可能持續到2026年。

馬士基也公布，去年第4季息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBIDTA）年減87%至8.39億美元，不如市場預期；營收下滑34%至117.4億美元，略高於預估。

馬士基今年財測的區間甚大，預估今年的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBIDTA）為10億~60億美元，因紅海干擾的持續時間及嚴重程度並不確定，低於分析師預估的64.1億美元。馬士基預期今年初業績將比年底時要好。

馬士基也宣布暫停收購庫藏股，以在紅海情勢與運能過剩的不確定性下，保存現金。該公司原本計畫2022~2025年每年收購30億美元的庫藏股。

中東緊張情勢升高，已支撐貨櫃運價。最近幾個月航經紅海的商船遭受葉門叛軍青年運動組織（又譯胡塞）攻擊，已迫使航商繞道數千英里，增添燃料成本，也推升運費。

路透報導，隨著英美聯軍持續對胡塞的目標發動空襲，戰爭保險 業者因為擔心美國、英國及以色列 商船更容易成為攻擊目標，已對過境紅海的美國、英國及以色列船舶，提高保費 多達50%，還有一些保險商避免承保這類業務。