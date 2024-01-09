彭博評選2024年應該關注的50家企業 台灣只有「這一家」上榜

彭博資訊9日發布2024年應該關注的全球50家企業，聯發科技（MediaTek）是唯一上榜的台灣企業。（聯合報系資料庫）

彭博資訊9日發布2024年應該關注的全球50家企業，包括Google母公司字母 （Alphabet）、中國比亞迪（BYD）、禮來藥廠（Eli Lilly）及媒體巨擘Vivendi等，聯發科技（MediaTek）是唯一上榜的台灣企業。

彭博資訊分析師團隊從在金融到食品業所追蹤的約2,000家企業中，根據「觀點聚焦」清單選出50家值關注的公司，考量重點也包含看法與眾不同、以及將出現改變者，例如新的領導階層、資產出售或併購、和規劃推出新產品與服務。這份清單並無排名，而是根據英文名稱的字母順序排列。

在科技業類別中，有兩家半導體業者上榜，一為半導體製造商聯發科，另一為日本半導體製造商Disco。

在聯發科部分，彭博分析師指出，智慧手機需求日漸成長、以及手機和家庭裝置人工智慧（AI）應用崛起，意味著這家亞洲最大無晶圓廠晶片 製造商獲利將有龐大的驚喜潛力。彭博分析師預期，聯發科的天璣處理器將在高階智慧手機市場，從高通（Qualcomm）等對手的產品搶得市占，而聯發科和臉書母公司Meta、以及輝達（Nvidia）的合作，將釋出在另類／擴增實境（alternative/virtual-reality）、個人電腦（PC）及汽車市場的機會。

彭博分析師認為，Disco的晶片製造工具將受惠於AI獲擴大採用的提振效應，今年營收成長率有望突破20%，高魚市場共識的10%~20%中間值。 科技業其他值得關注的企業包括資訊科技服務業者埃森哲（Accenture）、以及軟體類別的Adobe、Intuit、Roblox及思愛普（SAP）。

彭博分析師列舉的今年值得關注企業，以彭博行業研究分類的非消費必需品產業與金融業最多，各有七家。非消費必需品產業包括電商業者亞馬遜、服飾業者安踏體育與加拿大Aritzia、汽車業者奧斯頓馬汀（Aston Martin）與比亞迪、英國建商建商Persimmon、以及博弈業者銀河娛樂集團。

金融業以銀行類別最多，包含巴克萊銀行（Barclays）、滙豐控股（HSBC）、中國工商銀行（ICBC）、美國Truist及沙烏地阿拉伯Al Rajhi銀行，另有法國保險業者安盛（AXA）、以及荷蘭支付處理業者Adyen。

通訊業也有六家公司榜上有名，包括網路類別的Alphabet、電訊類別的英國電信（Disney）、媒體與娛樂類別的迪士尼（Disney）、媒體類別的Vivendi，以及網路類別的Lyft和Match集團。

工業類別包括國防業者General Dynamics、卡車業者Knight-Swift、營建業者MasTec、廢棄物管理業者Stericycle和鐵路業者聯合太平洋（Union Pacific）。原料產業包括礦商嘉能可（Glencore）與印帕拉白金（Impala Platinum）、化學業者沙烏地基礎工業公司（Sabic）及建材業者西卡（Sika）。

醫療保健產業包括生技業者百濟神州（BeiGene）、製藥業者禮來和諾和諾德（Novo Nordisk）及醫療裝置業者波士頓科技公司（Boston Scientific）。能源業包含液化天然氣 （LNG）業者錢尼爾（Cheniere）、整合性石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）、太陽能業者First Solar與天然氣配銷商新奧能源。

消費必需品產業有三家公司，包括飲料業者帝亞吉歐（Diageo）與Keurig Dr Pepper，以及個人照護業者雅詩蘭黛（Estée Lauder）。不動產業有兩家業者，分別為物業管理業者雅生活（A-Living）和開發商新鴻基。