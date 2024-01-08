無關紅海 當前海上最搶手的是這種貨輪

車輛運輸船短缺影響最大的是賣到歐洲的中國電動車品牌。（彭博資訊）

車輛運輸船短缺，不僅推升相關運價至歷史高位，還連帶影響從中國外銷歐洲的電動車 出貨。

英國金融時報指出，2020年全球汽車工廠在新冠疫情 停擺之際，航運公司報廢了很多舊船，而很多新船預計還需三年才能服役。不料，全球汽車需求回升的速度比預期更快，再加上中國力推外銷，導致汽車業面臨關鍵船隻短缺的狀況。

大型全球汽車經銷商一位主管告訴金融時報，全球車輛託運相當熱絡。他說，目前使用的船隻數量仍然比新冠疫情前少了大約10%。

據船務代理公司Clarksons估計，2023年跨洋車輛運輸量將增加17%，達到創紀錄的2,340萬輛，超越先前在2018年的紀錄。

歐洲汽車進口量2023年大增40%，增幅高居各市場之冠；其中從中國進口了430萬輛汽車，遠高於2020年的100萬輛，其次是日本和南韓。

由於運輸短缺，每日租金 價格上漲至11.5萬美元，比2022年高10%，且是2019年價格的七倍。

分析師指出，最近的短缺影響最大的是賣到歐洲的中國電動車品牌。由於中國本地供過於求，中國業者轉向海外促銷，而海運是他們唯一的選擇。

在歐洲銷售的電動車大約1/4來自中國，主要來自特斯拉、比亞迪（BYD）和極星（Polestar）的出貨。雷諾、寶馬（BMW）和富豪汽車（Volvo）也在中國製造部分車款回銷歐洲。