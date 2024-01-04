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愈貴愈要買？高階智慧手機銷售成長創紀錄 iPhone市占略降

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果iPhone等高階智慧手機，2023年銷售大增。 （路透）
蘋果iPhone等高階智慧手機，2023年銷售大增。 （路透）

專門報導蘋果產品資訊的科技媒體AppleInsider指出，全球智慧手機銷售雖然持續下滑，iPhone 15 Pro等各品牌高階機種的2023年銷售年增率估計達到6%的新高紀錄，遠高於2022年的1%。

全球智慧手機銷售近年一直在減少，但蘋果iPhone 15系列新機銷售仍逆勢成長。Counterpoint研究公司在納入去年第4季銷售初估值後發現，高階手機市場與一般手機市場呈現不同面貌。

Counterpoint指出，「全球高階智慧手機（零售價格600美元以上）市場，2023年可能年比成長6%，刷新紀錄」，「2023年全球智慧手機銷售近四分之一是高階機種，營收占比為60%」。

高階手機銷售成長破紀錄的情況，在中國、印度、拉丁美洲、中東和非洲等地特別顯著。印度現在是全球高階手機成長最快的市場。

iPhone向來是高階手機市場一貫領導者，但市占率由2022年的75%降至2023年的71%。Counterpoint表示，三星的Galaxy S23手機以及折疊機幫助提高2023年市占，華為則是在中國市場復興。

Counterpoint資深分析師米許拉（Varun Mishra）說：「智慧手機市場的消費者購買模式已轉變。」「考慮到智慧手機的重要性，消費者現在願意花更多錢買高品質手機，這樣能用更久。」他提到，對許多消費者來說，擁有最新且最強的旗艦機種，是身分的象徵，特別是在新興市場，這類顧客直接由中價位手機跳到高階機種。

另外，高階機種搭配促銷或是分期付款等，也讓消費者愈來愈能負擔得起。

Counterpoint表示，愈貴的高階手機愈是推升成長的動力，尤其是1,000美元以上機種，2023年的高階手機市場銷售中，占比超過三分之一。

iPhone 印度 新興市場

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