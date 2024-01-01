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2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

印度營建商機爆發 房價增速恐超通膨

編譯陳律安／綜合報導

印度營建業正蓬勃發展，未來幾年有望持續帶動經濟成長的預期。

數據顯示，印度營建業產值2023年第3季年比成長13.3%，高於2023年第2季的7.9%，更是近五季來最佳，協助印度2023年第3季國內生產毛額（GDP）成長率達到優於預期的7.6%。相較下，西方國家營建於受累於利率和能源價格高漲，中國大陸則飽受房地產債務危機衝擊。

印度營建業在歷經債務問題和新冠疫情帶來的不景氣後，2022年開始復甦，迎來期盼已久的榮景，因許多印度民眾所得提升、大城市的住房嚴重短缺、及人口快速成長。印度當局估算，2022年都市房屋供應短缺約1,900萬戶，2030年前缺口料將擴大一倍。

信評機構惠譽印度評級和研究部門經濟學家辛哈說：「營建業的榮景對經濟成長貢獻良多，未來幾季可望扮演相同角色。」許多營建商也看好榮景可望持續，Parsvnath開發公司執行董事詹恩認為，房市可望再旺三至四年。

不動產顧問業者Anarock數據顯示，在孟買、新德里、班加羅爾等七大城市，儘管房價上漲8%~18%，去年第3季房屋銷售年比依然激增36%至逾11.2萬戶，新建案數量也增加24%。

路透調查指出，印度房價2024年增速可能超越通膨率。

印度 房價 惠譽

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