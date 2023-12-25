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無券放空挨罰 兩大跨國投資銀行遭南韓罰款2000萬美元

編譯葉亭均／綜合外電
南韓監管當局打擊跨國投資銀行的違法放空操作。圖為匯市交易員經過顯示韓股指數的看板。（美聯社）
南韓監管當局打擊跨國投資銀行的違法放空操作。圖為匯市交易員經過顯示韓股指數的看板。（美聯社）

南韓決定對兩家跨國投資銀行和其中一家銀行當地子公司的無券放空行為處以總計265億韓元（2,030萬美元）的罰款，這是南韓針對違法操作開出歷來最大金額的罰款。

韓國金融監督院轄下的證券和期貨委員會周一（25日）在公告中表示：「違規行為事體嚴重，損害了市場秩序和投資人的信任。」當局表示，這三方持續數月的無券放空交易行為被視為是「明知故犯」。

韓國金融監督院將請求檢察官調查這兩家國際投資銀行。當局並未點名是哪兩家銀行，表示將在兩個月後公布。彭博新聞上周報導，南韓尋求對法國巴黎銀行（NP Paribas）和滙豐控股（HSBC）的無券放空行為合計罰款至少100億韓元。無券放空是指在沒有事先借券的情況下就進行放空操作，這在南韓被視為是違法。

最新決定是南韓當局打擊投資者對當地股市進行違法放空的行動之一。當局在11月宣布直到2024年6月底都禁止放空操作。當時監管機構表示，已發現國際投資銀行進行大量違法的無券放空操作行為。

韓國金融監督院先前曾對三家國際避險基金合計罰款20億韓元，原因是違反資本市場法，包括違法放空和不公平交易。

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