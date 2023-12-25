比特幣挖礦業 砸重金買設備

比特幣礦工設備採購額。(資料來源:The Miner Mag)

加密貨幣 挖礦業者正砸重金添購新的晶片 和伺服器，試圖提高貢獻算力的占比，力圖在約四個月後比特幣 挖礦獎勵減半時，便能擠掉競爭對手，讓對手無法分到獎勵。

英國金融時報（FT）報導，The Miner Mag數據顯示，在各國證交所上市的比特幣挖礦業者，12月合計承諾斥資6億美元採購新晶片和伺服器，將近是今年全年總額13億美元的一半。

挖礦業者會透過設備的算力，驗證新區塊（數位帳本）中的交易，贏家可以獲得新的比特幣作為回報，在比特幣運作中扮演要角。四年一次的挖礦獎勵減半，預定發生在明年4月，料將重塑這個產業。

總部位於內華達的比特幣挖礦公司CleanSpark，今年已承諾斥資約2.8億美元於挖礦設備。執行董事長舒茲說：「這與中國（2021 年）禁止挖礦時沒什麼不同，當地每個人都被拔掉電源，仍繼續營運的礦工所獲得的獎勵比率因而飆升。」「對（新設備）進行投資的公司就可能活下來。」去年加密貨幣行情大跌，礦工損失慘重，如今試圖在這波價格反彈大賺一筆；比特幣今年一度漲破4.4萬美元，站上18個月來高點。本月承諾投入900萬美元採買新設備的Hive執行董事長霍姆斯說，對比特幣現貨指數型基金（ETF）有望獲得批准的樂觀情緒，掀起這波大手筆採購的熱潮。

礦工目前仍受成本困擾，尤其是能源成本。據The Miner Mag最新數據顯示，開採一枚比特幣成本中位數約1.7萬美元，但最高可能達3.4萬美元。有些人認為值得冒險，如在加拿大上市的Bitfarms，本月撥提9,500萬美元，購買新設備。