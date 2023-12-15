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蘋果iPad和MacBook傳採OLED 恐撼動面板業 打擊到友達和群創

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果傳將在iPad和MacBook上擴大使用先進的OLED螢幕。圖為蘋果執行長庫克。（路透）
蘋果傳將在iPad和MacBook上擴大使用先進的OLED螢幕。圖為蘋果執行長庫克。（路透）

日經報導，蘋果公司（Apple）將在iPad和MacBook上擴大使用先進的OLED螢幕，並考慮最終要推出可折疊的平板電腦，此舉將撼動以LCD為主、價值1,500億美元的面板產業。

OLED螢幕已用在包括iPhone在內大部分的高階智慧手機。根據多位業界人士，蘋果計劃明年高階款iPad也會用。而配備OLED的MacBook也在開發當中，最早2025年下半年投產。

OLED更普及對於已在這項技術投入巨資的三星顯示器、樂金顯示器和中國京東方等公司來說，是重大勝利。反之，對在該領域沒有太大影響力的面板製造商，包括台灣的友達和群創，以及日本的JDI和夏普，可能構成一大打擊。

一家同時供應OLED和LCD螢幕的廠商表示，「OLED在中小型產品的使用不斷增加，LCD製造商受到嚴重擠壓」，蘋果iPad的消息讓外界「想像得到LCD製造商未來的日子會更艱難」。

蘋果2020年為高階iPhone配備OLED螢幕，震驚全球面板業。由於蘋果是全球最大平板電腦製造商，iPad採同樣技術勢必帶來類似的顛覆性影響。根據IDC數據，蘋果iPad去年出貨6,040萬台，在全球市場的占比是37.4%，遠高於第二名三星的3,030萬台和18.6%的占比。

Counterpoint Research的數據顯示，OLED智慧手機的銷售已經起飛，2023年第1季在全球市場的占比將接近一半。在平板電腦方面，Counterpoint預測，到2024年第2季，15%的平板電腦會用OLED螢幕，高於目前的大約8%。

集邦科技面板分析師Boyce Fan說，市場愈來愈多地採用OLED，我們將不可避免地看到更多LCD面板製造商縮減產能。雖然他們把重點轉向汽車應用，但這也意味汽車市場的競爭將變得更激烈，利潤率也比以前低。

日經還依據兩位知情人士的消息報導，蘋果在平板電腦部署柔性OLED螢幕後，也開始評估生產可折疊iPad的可能性，但還沒有具體的時間表。

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