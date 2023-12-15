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IEA：明年全球石油需求減半

編譯湯淑君／綜合報導

國際能源署（IEA）14日說，全球石油需求減弱跡象日增，預料減緩趨勢將延續至2024年，與石油輸出國組織（OPEC）的看法南轅北轍。

IEA表示，近幾周來油市氣氛已從看多轉為看空。即使OPEC與非OPEC產油國（合稱OPEC+）上月底宣布明年首季將展開新一波減產行動，仍未能紓解油市供過於求的顧慮，以致油價最近跌到6月下旬以來最低點。IEA支持能源加速轉型。

倫敦14日盤中，布蘭特原油2月期貨漲1.4%至每桶75.31美元。美國西德州中級原油（WTI）1月期貨同步漲1.3%，報每桶70.36美元。

IEA在新發布的油市月報中預測，2023年全球石油每日需求可望增加230萬桶，達到1.017億桶，但此預測「掩蓋了總體經濟環境進一步減弱的影響」。

IEA警告，石油需求減緩證據日增，擴張步調可望「大幅減速」，從第3季的比去年同期增加每日280萬桶，降至第4季的190萬桶。因此，IEA調降第4季全球石油需求成長預測，主要反映歐洲、俄羅斯和中東等地的需求比預期弱。IEA預期，2024年石油需求成長可能比2023年減半，降至每日110萬桶，因觀察主要經濟體可知，全球經濟成長仍低於趨勢水準。疫情造成的扭曲效應也已減退。

同時，OPEC最新月報卻勾勒出不同的油市前景。OPEC 13日表示，「審慎樂觀」看2024油市展望，並把最近油價下跌歸咎需求成長「顧慮誇大」，仍預期明年石油用量將維持相對高點。OPEC預期2024年全球每日需求可達225萬桶，則比IEA預測的110萬桶多出一倍。

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