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全球製造業 還在去庫存

編譯葉亭均、林聰毅／綜合報導
全球經濟疲軟、需求減弱，大型製造業者仍在努力去化疫情期間積累的庫存。（新華社）
全球經濟疲軟、需求減弱，大型製造業者仍在努力去化疫情期間積累的庫存。（新華社）

即便全球供應鏈已恢復正常，但在中國等市場的經濟疲軟、需求減弱情況下，全球大型製造業者仍在努力去化疫情期間積累的庫存，這些存貨總值比四年前增加了近30%。

日經亞洲引述QUICK-FactSet的數據，根據世界4353家企業的資料，在截至9月底止的庫存總值達到2.12兆美元，較2019年12月（即新冠疫情前）的水準高出28%。

許多企業在疫情期間建立庫存，做為因應供應鏈受干擾的策略。在今年3月，全球大型製造業者的庫存總值為2.2兆美元，為十年來最高，儘管努力削減過剩庫存，但9月的數字仍比一年前增加2%。

庫存是經濟景氣的領先指標。存貨周轉速度緩慢，可能會抑制疫後的全球經濟成長。

在7至9月這季，企業需要87.2天來消化完存貨，若不計2020年4至6月這季（當時疫情導致銷售銳減），這是十年來最久的處理存貨時間。

存貨周轉期特別長的產業包含工業機械，周轉時間為112天，是十年來最長，另外，控制器等電子設備存貨周轉時間達到140天。在大約40個產業中，逾70%上季的存貨周轉期比一年前更長。

在大陸市場的銷售減緩，是拖累許多企業的因素。例如日本機械手臂大廠發那科（Fanuc）指出，由於大陸資本支出仍處在「觀望模式」，目前工廠自動化設備的庫存調整比預期還要久；空調設備大廠大金工業表示，由於房地產業環境艱困，整個產業一直難以清除經銷商的庫存。

歐洲經濟也出現降溫跡象，衝擊到瑞典工業機械製造商Sandvik等業者。該公司說，現在仍不清楚庫存調整要持續多久。日本營建設備製造商小松製作所的歐洲經銷商庫存也很高，訂單已減少。

即便在經濟相對強勁的北美，日本三菱電機的空調和家電部門銷售也下滑，原因是經銷商庫存還很多。美國Cummins公司也因同樣因素，面臨營建設備引擎銷售減緩。

過剩的庫存對現金流造成壓力。對具有可比較數據的4076家企業而言，他們最近期的營運現金流受庫存因素拖累，總額比疫情前的水準減少2500億美元。

疫情 日本 供應鏈

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