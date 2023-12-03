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東南亞取代中國成為外資新寵 2022年流入2225億美元

中央社／台北3日電

中國數十年來是全球最主要的外國直接投資目的地，但隨美中競爭、西方國家去風險政策的推進，東南亞取代成為外資新寵，2022年東南亞國家外資總額達到2225億美元。

美國之音今天報導，根據中國官方數據，今年第三季，外商投資出現118億美元的赤字，這是自1998年有紀錄以來的第一次；而外資離開中國後流向了東南亞。

日經亞洲12月2日報導，東南亞國家政治穩定、市場潛力巨大，而且還可以作為美中競爭之間的一個緩衝，得到了外國資本，特別是美中兩國企業和資本的關注。2022年，東南亞國家吸引的外國直接投資總額已達到創紀錄的2225億美元。

雅虎財經11月30日也報導，2021年，亞洲發展中國家的外國直接投資為6190億美元；另根據聯合國貿易發展會議數據，2022年，亞洲發展中國家獲得的外國直接投資占全球流入量的一半，達到6662億美元。

聯合國貿易與發展會議的數據也指出，在美中關係2017年至2022年逐漸惡化期間，東南亞11個國家吸引的外國直接投資的數額也直線上升，增幅高達40%；這段時間東南亞引外國直接投資的規模超過了中國、拉丁美洲和非洲。

日經引述專門研究亞太經濟合作會議（APEC）和東亞的經濟研究所資深經濟學家磯野茂的話，指東南亞正在從美中脫鉤中受益，它將自己塑造成一個「中立地帶」。

美國總統拜登今年9月訪問越南後，美國晶片製造商美滿電子科技公司（Marvell）和美國電子設計自動化公司新思科技（Synopsys）立即表達了投資越南的迫切願望。

除了外企，不少中國公司自己因生產鏈轉移影響，也加快調整，將資金投到了東南亞。

例如中國車企浙江吉利集團將在馬來西亞西部的霹靂州投資100億美元，建造汽車生產基地。吉利同時也考慮在泰國建造生產電動車的工廠。

報導指出，美國公司加速投資東南亞的目的是減少對中國供應鏈的過度依賴，實現供應鏈多元化以及打造友好國家陣營；而中國公司投資東南亞國家則是希望繼續維持對美國及歐洲的出口。

東南亞 投資 越南

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