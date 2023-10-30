電池檢測新法 帶動二手市場

有新創業者開發出檢測電動車電池狀況的方法，有望帶動二手電動車市蓬勃發展。（美聯社）

二手電動車 和傳統汽柴油車不同，不能靠里程與年份來估價，電池續航力和蓄電力才是決定價值的關鍵。如今新創業者開發出檢測 電池狀況的方法，有望帶動二手電動車市蓬勃發展。

路透報導，直到不久前，電池健康度都還沒有評估方法，阻礙了中古電動車銷售。但隨著企業爭相拓展電動車電池檢測技術，情況已經出現改觀，有些測試甚至只需要數分鐘。

其中一家是英國新創公司Altelium，這家公司發展出電動車電池狀態的檢測與憑證，透過Assurant和GardX等經銷服務供應商，今年開始在美國7,000多家車商、與英國5,000多家車商提供服務。

Altelium事業發展經理強斯說：「如果二手車 市沒有適當運轉，新車市場也將無法正常運轉，電動車轉型也將不會發生」。他說，中國大陸等其他市場也對他們的服務表示興趣。

電池通常占電動車新車售價的約40%，車主如何對待電池是關鍵。太常快速充電、經常在電量接近全滿時充電、或讓電池長時間維持在充飽電，都會讓電池更快損壞。

奧地利電池檢測新創公司Aviloo發現，在行駛10萬公里後，電動車電池健康度的差距，最多可達30%。

Aviloo執行長柏格說，消費者想添購有九成續航力的二手電動車，但卻可能因為前任車主的不良充電習慣，最後買到的車輛續航力只有七成，這樣的車子應該多降價好幾千歐元。他說：「以電動車而言，里程數和車齡無法透露任何訊息，電池才是重點。」

車廠提供的車載續航力資訊，常被批評為過度美化，獨立檢測因而格外重要，缺乏能見度已傷害到電動車市場。