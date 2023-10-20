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中企租用達爾文港99年 澳洲政府決定租約無需撤銷

中央社／雪梨20日綜合外電報導
澳洲政府今天表示，經過國家安全風險審查後，已經做出決定，不會取消中國嵐橋集團租用達爾文港99年的租約。（新華社）
澳洲政府今天表示，經過國家安全風險審查後，已經做出決定，不會取消中國嵐橋集團租用達爾文港99年的租約。（新華社）

澳洲政府今天表示，經過國家安全風險審查後，已經做出決定，不會取消中國嵐橋集團租用達爾文港99年的租約。

法新社報導，中國嵐橋集團2015年取得達爾文港（Port Darwin）長達99年的租賃權。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的中間偏左政府表示，它接受無需取消這項租約的審查結果。

審查報告認定，監管體制「堅實」，「足以」對包括港口在內關鍵基礎設施可能的風險持續進行監督，並無必要改變或取消租約。

總理和內閣部（PM&C）在聲明中指出：「政府已經接受這項建議。」

「澳洲人可以放心，在確保澳洲對外商投資仍具競爭力的同時，他們的安全不會被犧牲。」

達爾文港是澳洲最接近亞洲鄰國的港口。

達爾文港也將成為一支輕型、易於部署的旅級部隊的基地，這支部隊預計將是澳洲大幅調整國防部署、使澳軍朝向長程嚇阻規畫的一環。

前保守黨政府讓嵐橋集團取得這項租約，據信這項出其不意的行動令澳洲緊密盟友美國大感意外，工黨（Labor Party）去年5月執政後不久，艾班尼斯就承諾將會進行檢討。

中國本月將遭到關押3年的澳洲記者成蕾釋放，對澳洲實施的懲罰性貿易措施也逐步放寬，澳洲現在又做出嵐橋集團租約不予取消的決定，足見北京和坎培拉的緊張關係已明顯緩解。

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