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降低對中依賴 日加簽備忘錄強化車用電池製造供應鏈

中央社／紐約21日綜合外電報導

日本加拿大政府今天簽署備忘錄，在供應車用電池的原料以及探勘重要礦物等領域強化合作，盼可以減少對中國的依賴，以及進一步接近美國市場。

日本放送協會（NHK）報導，日本經濟產業大臣西村康稔今天在加拿大首都渥太華，跟加拿大政府簽署了備忘錄。

備忘錄內容包含補助日本企業在加拿大探勘、加工重要礦物等，若面臨重要礦物供給短缺，也將一起合作建立穩定供應鏈。同時，加拿大政府也將支持日本公司在加拿大設立電池工廠。

兩國政府計畫新成立局長級的政策對話機制，討論具體措施。

隨著電動車漸漸普及，確保製造車用電池所需的鎳、鈷、鋰等重要礦物也成為課題，跟中國等國爭相獲取礦物原料的競爭正在加劇。日本目前也相當依賴中國出口的重要礦物。

而加拿大除了擁有豐富的鎳、鈷、石墨等礦物，也距離美國市場相當接近。

西村表示，「加拿大距離龐大的美國市場極為接近，具有地理優勢，同時是個政治穩定的民主國家，盼作為可靠的合作夥伴，一起建構重要礦產相關的強大供應鏈」。

日本經濟新聞指出，美國的「降低通膨法」（IRA）也是日本與加拿大深化合作的因素之一。

根據「降低通膨法」，美國提供購買新電動車等消費者最多7500美元的扣抵，但是日本汽車目前並不在扣抵範圍內。

被納入扣抵範圍的車輛，製造車用電池所需的重要礦物40%必須來自美國或與美國簽訂自由貿易協定（FTA）的國家，而50%的電池零件必須在北美製造、組裝。

若日本企業在加拿大生產車用電池等，將比較容易滿足美國消費者可扣抵的條件。

加拿大 日本 供應鏈

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