減肥藥概念股大爆發 禮來單日飆15% 全因藥效一兼二顧

禮來（Eli Lilly）藥廠的Mounjaro。（路透）

因為一項研究顯示有種減肥藥具有降低心血管風險的好處，華爾街 周二（8日）瘋狂做多減重 瘦身相關概念股 ，行情井噴式爆發。

本周一項備受關注的研究結果指出，使用丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）減肥藥Wegovy的患者，發生心血管問題的機率比服用安慰劑的對照組低20%。此結果令華爾街多頭歡欣鼓舞，他們認為這是能設想到的最佳情境。分析師表示，不僅Wegovy，禮來（Eli Lilly）的Mounjaro也將從中受益，說不定將來還能掃除保險報銷方面的障礙。

美股減重概念股周二大幅上漲，禮來飆升15％至創紀錄高點，公司本身強勁業績展望帶動股價走揚。正在研發一款與諾和諾德類似藥物的Viking Therapeutics股價也飆高12%。減重、體適能服務公司WW International（前身為Weight Watchers）今年稍早買下一家遠距醫療公司能夠開立減肥藥處方，也暴漲13%。

投資人追捧減重概念股，幫助禮來強化了它的全球最大健康照護公司地位，也成為全球市值最高的前十大企業之一。周二的大漲，讓禮來單日市值狂增逾600億美元。禮來的Mounjaro原本是糖尿病用藥，後來發現有助減重。這支藥上季大賣10億美元，預料很快就會被核准可以做減重用藥。

富國銀行分析師Mohit Bansal在報告中寫道：「以前這些藥物只是減肥藥，現在遠遠不止如此。我們認為，保險支付者在這個時間點上，可能需要提供將這些藥物的取得。」

摩根士丹利分析師預測，全球管理肥胖的市場規模到2030年將達到770億美元，遠高於之前估計的540億美元。

Truist分析師Joon Lee表示，最新發表的這份研究報告，對於Wegovy這一類藥物，是個「巨大勝利」，「其他目前正在開發的新一代減肥藥物，也因而產生重大的正面影響」。