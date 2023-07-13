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「股神」巴菲特炒熱日股 基金經理人成為東京熱門工作

編譯易起宇／綜合外電
日經225指數近來衝上逾30年來新高。 （美聯社）
日經225指數近來衝上逾30年來新高。 （美聯社）

日本許多企業出現公司治理改善和股東回報提高的跡象吸引下，「股神」巴菲特（Warren Buffett）等大型投資人今年湧入日本股市，帶動日經225指數大漲約22%至逾30年高點，成為今年表現最好的大盤指數之一。這也讓全球避險基金和資產管理公司紛紛在東京物色人才，積極擴展日本業務。

路透報導，日本企業治理方面的轉變，吸引許多原先想方設法改變日企現狀的維權投資人。IR Japan數據顯示，日本的維權基金數量過去五年增加了兩倍，達到69家。

總部位在香港的維權避險基金Oasis Management今年在日本招募了一些人才，包括一位前日本監管機構顧問委員會的資深官員。創辦人費雪表示，企業治理的改善意味著一些過去「很難交流」的公司正變得更加開放。

在此同時，日本政府為提升東京作為國際金融中心的地位，也解決了一些使其吸引力不如香港和新加坡的障礙，包括修改外國基金管理公司適用的稅制，並推出英語服務，協助企業在當地註冊。

東京國際金融機構（FinCity.Tokyo）共同創辦人有友圭一說：「東京正變得更加吸引大型資產管理公司。」這個官民組織的設立目的是為了推動東京成為國際金融中心。

由於目前日股估值仍然相對偏低，外資預料將會持續買進。據路孚特數據，日經225指數的股價淨值比目前為1.9倍，遠低於史坦普500指數的4倍和那斯達克指數的5.7倍。

高盛駐東京主要經紀服務部長柳澤正和表示，許多全球避險基金正在開設東京辦事處並雇用人才，「以支撐投資重心日益轉移到日股」。

他說，目前需求最高的就是專長在股市多空策略和總體策略的資產組合經理人和分析師。

總部位在東京的避險基金俱樂部負責人尼爾森則表示：「優秀的交易員、量化分析師、行銷和業務發展人才目前正供不應求－尤其是能適應日本文化的人。」

他說：「日本多數勞工仍期待一份工作做一輩子。加入一家避險基金，明天就可能因為虧損或沒籌到資金而丟掉工作，對這些人而言仍是非常陌生的世界。」

此外，瑞士瑞聯集團（UBP）5月收購了一家東京的投顧公司。其資深分析師勒貝雷說：「鑒於台海之間的緊張局勢和風險，一些全球投資人已減少在中國的曝險，並將這些資金重新部署到日本。」

日本 投資 香港

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