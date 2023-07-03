亞洲製造業6月PMI大都持續萎縮 中經濟疲軟使需求難振

亞洲各國製造業PMI消長。（取材自彭博）

因中國經濟疲軟持續削弱需求，亞洲製造業6月景氣仍然惡化。標普全球和au Jibun Bank周一發布的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，南韓 、日本 和台灣的製造業景氣仍處於萎縮。

亞洲大部分製造業原本指望中國經濟疫後強勁復甦，不料這個全球第二大經濟體的貿易不如預期。在借貸成本走高以及通膨居高不下之際，全球經濟也同樣低迷，製造業難以找到成長動力。

南韓6月PMI由上月48.4進一步降至47.8，日本PMI回落至50下方，從5月的50.6降至49.8。台灣製造業PMI由44.3微升至 44.8，但仍是連續13個月處於萎縮狀態。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Annabel Fiddes談到台灣製造業時表示，「在全球經濟條件改善以及歐美等主要市場需求走強之前，製造業似乎不太可能恢復到擴張區域」。

不過，第一生命經濟研究所首席新興市場經濟學家西浜徹說：「亞洲製造業可能已經度過最嚴峻的局面，但由於中國經濟復甦的前景減弱，景氣仍然缺乏活力。」「中國在提供刺激措施方面舉步維艱，美國經濟可能因大幅升息而感受到痛苦，這些因素都讓亞洲製造商對未來前景感到鬱悶。」

其他亞洲地區製造業的低迷態勢進一步蔓延，越南 和馬來西亞的製造業擴大萎縮，菲律賓和緬甸因產出疲軟而擴張步伐放緩，而在地區表現最佳的泰國，PMI也從58.2降至53.2。

上周五，中國也釋出令人擔憂的訊號。中國官方製造業PMI連續三個月處於萎縮區域，強化進一步刺激經濟的理由。此外，周一公布的財新調查顯示中國6月製造業PMI也由5月的50.9降至50.5。

印尼是亞洲地區的一個亮點，在產出、新訂單和就業增加的推動下，6月製造業景氣增強。