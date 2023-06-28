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有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

沙國石油 樂觀下半年市況

編譯洪啟原／綜合報導
近年來布蘭特油價走勢。(資料來源:彭博資訊)
近年來布蘭特油價走勢。(資料來源:彭博資訊)

audi Aramco）執行長納瑟在吉隆坡舉行的亞洲能源會議中表示，下半年的市基本面將依然健全，他樂觀預估中國和印度等新興市場的需求，將抵銷已開發市場的衰退風險。

納瑟26日在會議中說：「整體來看，我們認為油市基本面從現在起到今年底將大致維持健全的態勢。儘管經濟合作發展組織（OECD）數個成員國面臨衰退風險，但開發中經濟體，特別是中國大陸和印度，正推動今年的石油需求以每日超過200萬桶的速度健康成長。」

隨著利率續升打擊投資人的風險胃納，布蘭特原油期貨自年初來已大跌約14%。在中國的消費、生產及不動產市場數據連續數月低於預期後，大陸原被看好的經濟復甦如今步履蹣跚。但納瑟表示，儘管大陸面臨經濟逆風，中國運輸和石化業仍展現需求成長的跡象。

以供應面來看，儘管面集團在俄國發動的兵變事件雖迅速落幕，卻已引發外界擔憂俄國政局不穩，從而推升油價上漲，但在亞洲能源會議首日發表談話的石油業高管和官員均未提到此事。

不過，馬來西亞國營石油公司Petronas執行副總裁哈姆查對油市展望較不樂觀。他說，儘管航空業燃料需求反彈，但石油和石化產品需求料將從第2季開始放緩，他預估今年投產的新煉油廠產能，將對油市帶來重大壓力。

石油 印度 俄國

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