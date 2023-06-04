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石油輸出國組織和結盟油國開會 討論減產以支撐油價

中央社／維也納3日綜合外電報導

愈來愈多跡象顯示，由沙烏地阿拉伯以及俄羅斯領導的產油國在明天開會時，考慮以進一步減產的方式來支撐油價。

法新社報導，有13個成員國的石油輸出國組織（Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC）將和俄羅斯在內的10個產油國進行磋商，檢討未來的產量政策。

石油輸出國組織和結盟油國（OPEC+）的這項實體會議，明天將在維也納召開。

分析師原本預料OPEC+將維持目前的政策，但今天有跡象顯示，堅持這樣的政策，可能無法充分地穩住石油市場。

數個OPEC+成員4月同意，自願每天減產超過100萬桶。這個出乎意料的舉動，短暫撐住了價格，但無法帶來持久的價格復甦。

俄羅斯入侵烏克蘭顛覆了全球經濟，石油生產國正努力因應價格下跌和市場劇烈波動的問題。

大多數代表團抵達奧地利首都維也納時仍守口如瓶，或婉拒對可能的政策決定發表評論。

對於重量級的成員沙烏地阿拉伯和俄羅斯，是否會讓OPEC+維持目前的產量政策，或是會進一步削減產量，分析師的看法不一。

消息人士告訴法新社，每天減產70萬至100萬桶是正在討論的選項之一；但強調，一切還未確定。

石油 俄羅斯 分析師

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