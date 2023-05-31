路透調查：沙國料將調降7月外銷亞洲原油價格

路透最新調查顯示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）預料將調降7月銷往亞洲的原油價格。（路透）

儘管本周末召開的石油 輸出國組織與盟國（OPEC+）會議可能會進一步減產，路透最新調查發現，沙烏地阿拉伯 7月可能進一步調降銷售到亞洲地區的各等級原油官方定價，阿拉伯輕原油價格更預料將調降至20個月以來最低。

在路透調查分析師中，七人預期沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）預期將7月的阿拉伯輕原油的價格每桶約1美元，只比指標性的杜拜／阿曼原油平均價格每桶溢價約1.55美元，為2021年11月以來最低。

一位受訪者表示，亞洲煉油廠利潤 依然疲弱，仍面臨降低開工率的壓力。一家典型的新加坡煉油廠加工處理杜拜原油的利潤，5月回升到平均每桶4.27美元，遠高於4月的0.81美元，都還是遠低於今年1月的10.42美元。

在5月銷售周期裡，中東指標原油的現貨溢價縮小，主因就是煉油廠看淡需求與利潤，因而減少採購。

台灣的台塑麥寮廠、泰國的曼差石油（Bangchak）等部分亞洲煉油廠，都正降低開工率。日本的科斯莫石油（Cosmo Oil）和Eneos則遭遇機組停電，需要幾個月時間才能恢復產量。

OPEC+將於6月3、4日將會開討論產量目標。該集團在兩個月前宣布本月起每日產量再減116萬桶。

路透調查的受訪者預期OPEC+不會進一步減產，儘管先前沙國警告油市空頭。一位受訪者說，問題不在市場的油太多，而是價格太貴。