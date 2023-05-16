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路透：LGD將向三星電子供應大尺寸OLED電視面板

編譯劉忠勇／綜合外電
路透報導，LGD目標是明年供應200萬個OLED給三星電子。（路透）
路透報導，LGD目標是明年供應200萬個OLED給三星電子。（路透）

路透引述三位消息人士報導，韓國顯示器大廠LG Display（LGD）最快本季供應高階電視面板給三星電子，可望因此轉虧為盈。

知情人士透露，LGD目標是明年供應200萬個，並在隨後幾年將出貨量提高到300萬-500萬個。最初向三星供應的可能是77吋和83吋白光OLED（WOLED）電視面板。

對LGD來說，200萬個OLED面板的訂單是一大提振，價值至少15億美元，相當於大尺寸OLED面板的總產能的20%-30%，產能也將因此滿載。

從這項交易來看，三星電子正積極在高階OLED電視領域尋求擴張，以擺脫低階領域和中國大陸供應商加劇的競爭。OLED面板價值將近是液晶顯示器（LCD）面板的五倍。

藉由這項交易，三星有機會超越Sony，成為全球第二大OLED電視供應商。據市場研究公司Omdia統計，三星電子目前在OLED電視市場僅占6.1%，落後於LG電子的54.6%和Sony的26.1%。

分析師原本已猜測，LGD正跟一家新客戶接洽供應OLED電視面板。路透率先點名這個客戶就是三星電子。

三星電子是全球最大的電視製造商，但採用OLED電視的步調不如對手LG電子。三星原本認為，OLED技術因成本較高，較適用於智慧手機和平板電腦等小型產品。

分析師指出，由於客戶不多，加上受到疫情帶動新電視需求高峰已退，LGD旗下OLED工廠的產能始終無法滿載。

LGD 向LG電子和Sony供應OLED電視面板，同時，也向蘋果供應智慧手機顯示器。

三星電子也擁有自己的顯示器製造事業，即三星顯示器，但目前專注於為蘋果和三星生產用於智慧手機的OLED螢幕。

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