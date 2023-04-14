缺新車型 南韓特斯拉營運觸礁

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在南韓的事業體，去年表現欠佳。（Getty Images）

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）在南韓 的事業體，去年表現欠佳，近幾個月仍苦於業績下滑，原因是缺乏新車型上市，和首爾當局研擬的新版補貼計畫，有利於南韓國產車。

韓國經濟日報報導，南韓特斯拉12日申報的文件顯示，2022年營業利益為151億韓元（1,140萬美元）、營收略高於1兆韓元，皆比前一年下降7.2%，與母公司去年營業利益年增逾一倍的亮眼表現形成鮮明對比。南韓特斯拉去年的淨利更銳減29.2%，至約100億韓元。

特斯拉在南韓的銷售已穩定滑坡。根據南韓汽車市調機構CarIsYou的數據，特斯拉去年在當地的新車掛牌數為1萬4,571輛，年減18.3%，於進口車銷量排第五位。然而，該公司今年銷量下滑的情形更為嚴重，第1季掛牌數僅有1,303輛，較去年同期腰斬。

產業主管說，特斯拉在南韓未積極發表新車，但賓士、寶馬、奧迪等外國車廠，以及現代、起亞等南韓車廠均擴大電動車產品陣容。此外，南韓當局計劃加碼電動車補助，也不利於特斯拉等進口車。

首爾當局正調整電動車補助計畫，以因應美國和中國政府的稅務補貼所帶來的競爭優勢。南韓環境部計劃就汽車性能水準、售後服務基礎設施、及電池的能量密度，提供不同的補貼。

由於外國車廠在南韓的充電站和服務中心較少，部分進口車商、尤其是特斯拉，在新的補貼政策下可能喪失價格優勢。當局也研擬不再補助售價超過8,500萬韓元的車款，可能影響特斯拉高階車款的銷量。

南韓國稅廳去年對南韓特斯拉發動稅務調查，該公司被迫繳納251億韓元的企業稅。但一名會計產業消息人士說，該公司在財務報表中將稅款歸類為應收帳款而非費用，「若按照會計準則處理，南韓特斯拉去年可能出現淨虧損」。