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瑞銀董座：併瑞信風險大

編譯陳苓／綜合報導
瑞銀集團（UBS）高層坦言，併購瑞士信貸牽涉到「巨大風險」。（路透）
瑞銀集團（UBS）高層坦言，併購瑞士信貸牽涉到「巨大風險」。（路透）

瑞銀集團（UBS）高層坦言，併購瑞士信貸（Credit Suisse）牽涉到「巨大風險」，可以理解股東為何不滿。

英國金融時報報導，瑞銀董事長凱勒赫（Colm Kelleher）5日在股東大會上表示，收購瑞信是全球金融的「里程碑」，會加速瑞銀鎖定美國和亞洲尋求成長的現行策略，但他也提醒，這樁交易各方面來說都不輕鬆，「不能只是把數字相加得到總數 — 必須了解整合這些業務的巨大風險」。

這樁交易將讓瑞銀躍居全球第四大銀行、資產管理規模達5兆美元，並確認該行為世界超級富豪首選銀行。不過合併將費時多年，還會遭遇強大政治和監管審查。凱勒赫說，不包括結束投資銀行業務在內，整合瑞信集團將需三到四年時間。

瑞士當局為了避免銀行倒閉潛在災難，在一個周末之間，倉促撮合瑞銀以32.5億美元緊急收購瑞信。凱勒赫表示：「我們做出這個決定是代表瑞士、也代表瑞銀在瑞士地位，更為了全球金融體系福祉」。

瑞銀副董事長蓋維拉（Lukas Gähwiler）也說：「這是個艱鉅任務，我們只有48小時進行盡職審查，所以許多問題依舊沒有答案，還有重大的不確定性。我可以明白人們為何感到困惑、甚至憤怒。」

銀行股東也表達對合併案的顧慮，大股東代理顧問商Actares的嘉許曼說，瑞銀吃下瑞信，將接手瑞信的風險，他要求瑞信保證，會迅速減少風險較高的投資銀行活動。

瑞信和瑞銀股東一再批評兩家銀行的薪酬制度和過度冒險行徑。一名股東說，必須從瑞信災禍學到教訓，需要徹底改變獎酬文化，不然某天醒來會發現瑞銀也消失無蹤。

彭博資訊報導指出，消息人士透露，瑞銀集團幾天之內就完成史上規模最大的銀行交易之一，但準備工作其實早在多年前就已開始。凱勒赫去年4月出任瑞銀董事長時，繼承前董座韋伯所做關於收購瑞信的可行性研究報告，該研究至少可以追溯到2020年。

今年稍早瑞信流失數百億美元資金後，凱勒赫就從摩根史坦利召集了一個高層顧問小組，制定應急計畫。

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