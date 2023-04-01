維珍衛星發射 驚傳停業

維珍軌道公司宣布無限期停業。（路透）

億萬富豪布蘭森 （Richard Branson）持股的衛星發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）宣布無限期中止營運，原因是無法取得資金周轉，同時將解僱85%員工。這是現金短缺壓力讓許多投入新興技術的新創公司營運癱瘓的最新案例。

CNBC率先報導，維珍軌道公司執行長哈特（Dan Hart）3月30日下午向全體員工表示：「不幸地，我們一直無法取得融資...我們別無選擇，只能實施立即、極為劇烈且痛苦的調整。」

維珍軌道發言人表示，公司在可預見的未來將中止營運，剩餘15%員工將投入逐步關閉業務的善後工作。

這家公司是2017年從英國 知名創業家布蘭森的維珍銀河公司分拆出來，布蘭森是最大股東，擁有75%股權；阿聯主權財富基金Mubadala有18%持股，是第二大股東。英國金融時報（FT）報導，維珍軌道2021年透過SPAC上市，估值接近40億美元，但該公司從去年春天便開始尋求新資金，因為IPO時僅籌得2.2億美元，遠低於預期的3億至4億美元，加上1月時從英國本土發射火箭的任務失敗，讓財務更吃緊，一直到3月中旬時，維珍軌道宣布要讓員工放一周的無薪假，公司則尋求緊急資金。

FT報導指出，布蘭森據了解透過名下的投資 公司，挹注1090萬美元進公司，但主要是用在大約675名離職員工的資遣相關費用。維珍軌道在呈交主管機關的資料中估計，裁員大概衍生1500萬美元相關費用。

另有多家太空新創，近來也落入類似下場。這些公司曾經擁有高估值，但由於商業模式未經考驗、且營運持續賠錢，使得投資人拋售持股。Astra Space公司30日公布，去年最後一季現金與約當現金準備銳減32%；Rocket Lab USA上月表示，單季虧損恐怕是分析師預估的三倍高。

熟悉內情人士告訴FT，維珍軌道每季要燒掉約5000萬美元。布蘭森從這家公司創立之後已投資超過10億美元。