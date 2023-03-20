學貸+就業 澳洲Z世代比父母窮

接受高等教育的澳洲Z世代，將成為第一個比父母輩更窮的世代。（路透）

澳洲 經濟學家潘寧頓（Alison Pennington）警告，1995年後出生、接受高等教育 的澳洲Z世代，將成為第一個比父母輩更窮的世代。理由是，工作沒保障、住房供給不足，全球暖化又打亂他們的未來。

潘寧頓指出，澳洲青年失業率是全國失業率的兩倍多，年輕人的學貸負擔愈來愈重，然而全職的工作機會卻變少，房租還一再飆漲，以致陷入危險境地。雖然一直以來，澳洲青年面對這些嚴重挑戰時展現了「無比韌性」，她認為如今已經無法再持續，需要改變。

身為澳洲工黨政府高階經濟顧問的潘寧頓說，「澳洲許多年輕人的現況是，日子捱過一周是一周，無力想像能有任何需要的資源來確保長期生活」。氣候危機也讓人有一種未來人類生活會更困難的感覺。「所以我想，很多年輕人覺得自己是『砸鍋世代』」。她認為，政府青年政策的當務之急，是重建社會連結，人與人彼此間需要有連結，才能保有自我負責的知覺，扭轉年輕人自暴自棄的趨勢。

澳洲的世代差距日漸擴大，潘寧頓認為其中一個原因是政策以年輕人的福祉為代價，嘉惠年長者，「我們每年為房屋稅減免，耗費140億澳幣（94億美元），這筆錢可以改用於研發替代政策，處理房屋成本負擔不起的危機。」她說，如果再加上中央住房補助預算 50億澳幣，總經費就能達到200億澳幣。

或者，把錢投入發展類似北歐國家的高品質社會住宅，這會是因應所得與財富分配不均更為完善的方式。

潘寧頓說，偏偏澳洲推動租稅體系改革的難度很高，由年金政策的辯論可見一斑。政府光只鎖定最富有的0.5%的人稅負優惠做點微調，即立即招來媒體嚴詞撻伐，「上班族辛苦工作賺來的一塊錢，被課稅的機率是資本利得每一塊錢的十倍以上」。她指責稅制的不公平，「允許億萬富豪在稅制之外累積更多財富，真是荒謬」。