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越南央行降息4碼 提升流動性撐經濟

編譯洪啟原／綜合報導

越南央行15日意外把放款給銀行的重貼現率調降4碼（1個百分點），由4.5%降至3.5%，凸顯在該國通膨放緩的情況下，央行出手提升流動性，支撐經濟成長。

越南國家銀行（央行）調降重貼現率，並將銀行市場的隔夜貸款利率調降4碼至6%，也將部分銀行業短期貸款的利率上限從5.5%降至5%；基準的再融資利率則按兵不動，維持在6%。

越南央行去年起展開的緊縮行動，隨著最新決策開始轉向。越南總理范明正要求央行採取行動降低放款利率，以支持企業，因應渾沌不明的全球經濟展望。

最新公布的數據顯示，越南2月消費者物價指數（CPI）放緩至4.31%，為六個月來首度下滑。越南央行表示，通膨雖獲得控制，但經濟遭遇許多困難。越南銀行協會秘書長、前越南央行授信部門主管阮國宏認為，央行調降重貼現率，有助降低銀行的資金成本。銀行以較低的利率向央行借款後，再調降民間企業的借款利率。

央行降息有助推升民間的借貸需求，從而刺激消費，幫助越南留在全球成長最迅速的經濟體之列。越南去年國內生產毛額（GDP）攀升8.02%，是成長最快的亞洲國家之一。

越南 央行 利率

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