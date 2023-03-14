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SVB倒閉事件發酵 油價跌、比特幣飆

編譯洪啟原／綜合報導

矽谷銀行SVB）倒閉事件在金融市場發酵，布蘭特油價13日跌破每桶80美元，為2月初以來首次，主因矽谷銀行倒閉使國際油市更加動盪不安。

布蘭特油5月期貨每桶大跌2.96美元，報79.82美元。西德州4月期貨下跌3.03美元，報73.65美元。

矽谷銀行倒閉對全球市場造成震撼，打擊股市及美元匯率。美國主管機關已經宣布緊急措施以強化銀行體系信心，並防止骨牌效應發生。

今年來國際油價一直受美國緊縮貨幣政策及中國大陸經濟復甦的影響而波動不定。不過許多市場觀察仍看好較長期的油價；沙國阿美石油公司預估今年底時全球原油日需求量將增到1.02億桶。

美、英政府12日宣布一系列措施，限制矽谷銀行（SVB）倒閉引發的後遺症；同時，加密幣公司Circle向投資人保證，該公司放在SVB的穩定幣USDC存款安全無虞。這些消息激勵激勵比特幣（Bitcoin）和其他加密貨幣13日盤中大漲10%至22,560.2美元，觸及過去10個交易日的高點，市值重新站上1兆美元。

美國宣布一系列措施穩定銀行體系，並表示SVB存款戶能在13日提領存款。紐約州金融監管機構12日關閉對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank，避免SVB倒閉事件引發的銀行危機繼續擴散。

矽谷銀行 SVB 油價

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